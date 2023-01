En Corse-du-Sud, les syndicats invitent à descendre dans la rue jeudi 19 janvier

Sans surprise, le contenu du projet de réforme des retraites annoncé par Elizabeth Borne indigne les différents syndicats. En réponse à un appel national, les organisations de Corse-du-Sud ont confirmé leur participation au mouvement de protestation prévu à l'échelle du pays, le 19 janvier prochain.



Une intersyndicale, dont la CGT est à l'initiative, s'est formée pour l'occasion et a d'ores-et-déjà annoncé un rendez-vous jeudi prochain à 10 heures à la gare d'Ajaccio, point de départ de la manifestation. "Un certain nombre d'injustices n'étaient pas forcément utiles à cet instant précis, puisque les exercices 2021 et 2022 des régimes de retraite sont excédentaires, justifie Patrice Bossart, secrétaire général de l'Union Départementale CGT de Corse-du-Sud. Il y a une volonté incompréhensible du gouvernement d'accélérer ce processus de contre-réforme, alors même que le comité d'orientation des retraites dit que le système de retraite par répartition n'est pas du tout en péril."



CFDT, CFE-CGC, FSU, STC et UNSA seront de la partie. Mais pas Force Ouvrière. Alors qu'en Haute-Corse, FO fait bien partie de l'intersyndicale, l'organisation syndicale n'a pas été conviée par la CGT dans le 2A. "Nous avons des différends d'organisation depuis deux ans et nous n'avons pas de relations avec FO, explique Patrice Bossart. Nous ne les avons pas convié, ce qui ne les empêche pas de faire un appel et d'être jeudi dans les cortèges."