En Corse-du-Sud, la Capeb soutient les artisans du bâtiment face aux défis actuels

Depuis plusieurs mois, les artisans du bâtiment doivent faire face à de nombreux défis. L’heure est à la méfiance, voire même à l’inquiétude dans un secteur qui connaît une tendance baissière de l’activité pour les TPE. La CAPEB qui a particulièrement à cœur de défendre les intérêts matériels et moraux de ces petites entreprises, leur apporte conseil, aide, formation, structuration et avantages financiers non négligeables. « La CAPEB promeut les métiers de l’artisanat. Des actions sont menées au niveau régional et national en fonction des actualités politiques, que ce soit pour les retraites ou la conservation de la TVA à 5,5 % dans la rénovation par exemple, explique le président de la CAPEB2A, Antoine Marcaggi. Nous sommes sur tous les fronts. Le fait d’y adhérer permet de se retrouver autour d’un syndicat qui fait entendre la voix de l’artisan. Nous avons de la crédibilité et une reconnaissance ».



Le secteur du BTP connaît actuellement une baisse d’activité pour le second trimestre consécutif pour différentes raisons. Les constructions neuves sont en baisse d’environ 3 %. « Les permis de construire sont de moins en moins accordés en raison de nouvelles contraintes environnementales, les taux bancaires sont également très élevés et le marché se retrouve stoppé », note Antoine Marcaggi. Les travaux d’entretien, eux, stagnent et se maintiennent.



Plus inquiétants encore, les travaux de performances énergétiques sont en diminution également. « Ce qui est réconfortant, c’est que le Gouvernement met le paquet sur les aides liées à la rénovation énergétique. Le prix des matériaux est en légère baisse et devrait continuer à baisser. Pas mal de nos entreprises sont reconnues garantes de l’environnement (RGE), ce qui leur permet d’aller plus facilement sur ce marché de la rénovation, pour celles qui ne le sont pas encore, nous devons passer à la vitesse supérieure pour les former. Grâce à cette certification RGE, leurs clients bénéficient d’aides de l’État pour les travaux », poursuit le président. « La rénovation énergétique doit être boostée, car pour la première fois il n’y a pas d’embauches dans les TPE du BTP. Si cela venait à perdurer, certains salariés devront être licenciés pour raisons économiques. Il va falloir commencer à repenser le travail de demain dans le secteur du bâtiment pour s’adapter à ces changements ».



Assemblée générale le 1er décembre

Ces changements et évolutions dans le monde du BTP, la CAPEB2A pourra en discuter avec l’ensemble de ses adhérents le 1er décembre prochain à l’occasion de la deuxième édition des Rencontres de l’artisanat du BTP. Le président national, Jean-Christophe Repon, sera présent ainsi que les très nombreux partenaires, privés et institutionnels, du syndicat. « Cet événement a pour but de tous nous retrouver lors d’un moment de convivialité. De promouvoir le syndicat et les métiers du bâtiment, de permettre aux artisans de rencontrer nos partenaires, mais également de leur faire découvrir des nouveautés. Comme par exemple une machine qui permet de nettoyer pinceaux, rouleaux, truelles sans utiliser d’eau. Notre partenaire pourra faire découvrir cet outil qui s’inscrit dans une démarche environnementale aux artisans. Les non-adhérents sont eux aussi invités à venir découvrir ce qu’est la CAPEB », expose Antoine Marcaggi. « Nous souhaitons fédérer un maximum de personnes afin de nous regrouper et d’être plus forts ensemble ».