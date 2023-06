En Corse-du-Sud, France Services inscrit deux nouveaux organismes dans son réseau

Rapprocher les services des usagers afin de leur apporter des réponses au plus près de chez eux. C’est l’objectif des 14 maisons France Services ouvertes en Corse-du-Sud. Regroupant différents services et administrations en un seul lieu, ce réseau évite ainsi aux habitants des territoires ruraux ou excentrés de faire de longs trajets pour effectuer leurs démarches, et renforce de facto leur accès aux droits.



« Dans les maisons France Services, on trouve les services du ministère des finances, du ministère de l’Intérieur, de l’Assurance Maladie, de la Caisse d’Allocation Familiales, de la CARSAT ou encore de la Poste », détaille Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de Corse, en précisant : « Au niveau local, nous avons en outre la possibilité de travailler avec d’autres acteurs qui veulent bien rentrer dans ce réseau ». Après avoir tissé des partenariats avec la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse (MDPH), le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) ou encore l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), ce mercredi après-midi la préfecture a dans ce droit fil signé une convention avec deux nouveaux organismes qui rejoindront les maisons France Services.



À commencer par la Mission Locale d’Ajaccio qui s’appuie déjà sur le réseau depuis un an pour déployer ses permanences. « L’intérêt pour nous c’est de pouvoir travailler de façon délocalisée sur l’ensemble du territoire parce que la Mission Locale d’Ajaccio est compétente sur 80 communes sur le Grand Ajaccio et l’Ouest Corse. Avant, nous faisions des permanences dans les communes et notre venue restait un peu discrète en fonction de la mobilisation des élus sur le terrain qui comprenaient ou non l’intérêt de mobiliser la Mission Locale », explique Marc Munoz, le directeur de cette structure qui accompagne les 16-29 ans en matière en recherche d’emploi, de formation, d’alternance ou d’un nouveau projet professionnel. « Souvent ces publics n’ont pas les moyens de se déplacer jusqu’à Ajaccio », reprend-il en soulignant ainsi tout l’intérêt de s’inscrire dans le réseau France Services qui mise en outre sur la visio pour raccourcir les délais de rendez-vous.



D’autre part, une convention permettra également à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, de la Solidarité et de la Protection des populations de rejoindre France Services pour tout ce qui concerne les missions de renseignement et d’information en matière d’inspection du travail. « Nous proposons cette offre de service à titre expérimental. Très peu de départements se sont lancés dans cette expérimentation », indique Sandrine Polychronopoulos, la directrice de cette administration, en se réjouissant : « Pour nous c’est une réelle plus-value que de pouvoir renseigner au plus près les usagers ».