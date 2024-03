En Corse, des inégalités hommes-femmes qui tendent à se réduire

« Cette publication est une revue ordinairement nationale. Il y a eu cette année, une volonté de la décliner dans chaque région pour disposer d’un certain nombre de données différenciées entre les femmes et les hommes, ce qui va nous permettre de prendre la mesure des réalités locales avant de pouvoir y déployer des actions » explique Vannina Saget, la directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Issue d’un partenariat entre le ministère chargé de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et l’Insee, cette étude a été dévoilée dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Elle consiste à dresser et analyser un panorama complet des inégalités entre les femmes et les hommes sur plusieurs thématiques : démographie, enseignement-éducation, conditions de vie, travail et emploi.

Une étude qui révèle des inégalités, mais également des chiffres plutôt inattendus comme le détaille Christophe Basso, le nouveau directeur régional de l’Insee en Corse : « Au 1er janvier 2020, 176 631 femmes vivent en Corse. Elles représentent 51 % de la population régionale. Elles sont plus nombreuses que les hommes après 30 ans, mais sont minoritaires avant. Mais ce qui est remarquable, c’est l’espérance de vie qui avec 86,4 ans est largement supérieure aux hommes, qui est de 80,8 ans. La Haute-Corse est même le département français où les femmes et les hommes bénéficient de l’espérance de vie la plus élevée ».



Autre indicateur démographique analysé : la monoparentalité est plus fréquente en Corse qu’en France parmi la population âgée de 15 à 64 ans. Comme au niveau national, elle concerne davantage les femmes. Ainsi, 11 % d’entre elles vivent seules avec au moins un enfant, contre 3 % des hommes. Entre 35 et 49 ans, 18 % des femmes sont à la tête d’une famille monoparentale, quatre fois plus que les hommes du même âge. Les familles de l’île font moins d’enfants que dans les autres régions françaises. En moyenne on compte 135 enfants pour 100 femmes contre 182 en moyenne pour l’ensemble du territoire national. Pour Christophe Basso « le taux de fécondité est extrêmement bas en Corse. Il baisse également au plan national à la suite des diverses crises sanitaires et économiques, de l’inflation et de la guerre en Ukraine. Mais en Corse, les chiffres sont vraiment parlants. Certes, la région est attractive et sa population augmente uniquement par l’apport de l’extérieur. C’est un phénomène de type méditerranéen puisque l’on observe les mêmes taux en Italie ou en Espagne. Ce sont des pays dont la population va donc baisser dans les années à venir ».



Des salaires moins élevés pour les femmes



Concernant l’activité économique en Corse, 68 % des femmes de 15 à 64 ans sont en activité pour 77 % des hommes. Bien que le recours au temps partiel soit moindre qu’au niveau national, les femmes de l’île sont quatre fois plus souvent à temps partiel que les hommes. Cette différence entre les femmes et les hommes s’accentue avec le nombre d’enfants. Au niveau des métiers occupés, les femmes de la région occupent principalement des fonctions d’employées de l’administration de la fonction publique, d’agent d’entretien ou de vendeuses. En revanche, elles sont peu présentes dans les métiers du bâtiment ou de la conduite de véhicules (grue, engins de travaux…).

Malgré un taux de chômage relativement faible en 2022, les femmes insulaires sont plus souvent au chômage (6,6 %) que les hommes (5,7 %), même si l’écart se réduit avec le temps. Comme pour le recours au temps partiel, le nombre d’enfants amplifie la différence. Les femmes avec trois enfants sont deux fois plus au chômage que les hommes et plus souvent inactives.



Des inégalités frappantes dans la vie publique



Le directeur régional de l’Insee constate également des disparités concernant les salaires : « En 2021 Les femmes perçoivent 24 000 € de salaire net annuel moyen pour un équivalent temps plein, soit 3 300 € de moins que les hommes. Cet écart reflète pour partie une répartition genrée des professions, les hommes occupant les postes les plus rémunérateurs. Ces différences salariales s’accroissent avec l’âge. Si en début de vie active les femmes de la région ont un salaire 9 % plus bas que leurs homologues masculins, l’écart est deux fois plus important en fin de carrière. Cependant, il reste moins important qu’en moyenne nationale où les femmes âgées de 50 à 64 ans perçoivent un salaire 28 % inférieur à celui des hommes ».Les femmes tirent par contre mieux leur épingle du jeu concernant la part des diplômés du supérieur, au sortir du lycée, avec un taux de 36% contre 27% pour les hommes. En revanche, le taux de la population en emploi, pour les femmes qui n’ont pas de diplômes, est très faible avec seulement 42% contre 76% des hommes qui ont un travail, même sans qualification. Comme l’explique Christophe Basso : « Les postes qui demandent peu de qualificationssont par exemple ceux du bâtiment, et ce sont souvent des métiers physiques, que peuvent plus facilement exercer les hommes ».



Finalement et sans surprise, c’est au niveau de la vie publique, que les inégalités sont frappantes. En Corse, 41 femmes sont maires sur 360 communes soit 11% des maires. Elles ne représentent que 38% des conseillers municipaux. C’est deux fois moins que la moyenne nationale. « Un chiffre qui s’explique par le fait que la plupart des communes de Corse comptent moins de 1 000 habitants, et qui ne sont pas concernées, par la loi de la parité ».