En Corse, de nouveaux rassemblements dans le calme

Derrière les grilles et sur le chemin de l'Annonciade, à 18h30, ce mardi 15 mars, les CRS sont en position, boucliers en main et casques vissés sur la tête. Devant, la foule composée de militants nationalistes, d'élus bastiais et d'anonymes discutent sans un regard pour les forces de l'ordre.

Soudain à 19h30, un camion benne blanc s'arrête devant les grilles, manœuvre et soulève sa remorque amovible. Des dizaines de palettes se déversent sur le sol. Un CRS empoigne un mégaphone et intime à la foule "de retirer les palettes s'il-vous-plaît". Quelques insultes et beaucoup de macagne fusent. "On va se faire cuire un figatellu vient te le manger", crie un homme à quelques mètres. Finalement, un grand feu est allumé. Un CRS se saisit de la lance à incendie avant de renoncer, persuadé par un de ses collègues. Pendant une heure, la foule s'est rassemblée autour du feu en chantant quelques grands classiques corses entonnés par les plus jeunes. Une fois toutes les palettes consumées, chacun a repris sa route, dans le calme.