En Corse comme ailleurs les réserves de sang sont à un niveau "dangereusement critique", alerte l’EFS

"C'est une situation inédite, il faut reconstituer les réserves de sang au plus vite. J’en appelle désormais à tous les citoyen(ne)s pour que l’EFS puisse continuer à fournir aux établissements de santé les poches de sang dont ils ont besoin pour soigner les patients. Si vous passez devant une collecte, ne vous posez pas la question, entrez !," lance François Toujas, président de l’EFS, qui appelle les Français à une mobilisation "générale exceptionnelle".En Corse, la situation pourrait être encore plus critique que dans le reste du Pays, explique le docteur, Brigitte Peres, directrice régionale de l'EFS : "notre région est particulièrement déficitaire, ici une poche sur quatre vient de la solidarité nationale et quand la solidarité ne peut pourra plus suivre...ça sera trop tard", détaille le médecin qui invite les Corses à participer à une de nombreuses collectes que chaque jour sont mis en place sur l'ile.La crise sanitaire impacte très fortement depuis 18 mois l’activité de l’EFS. La fréquentation des collectes est en baisse. En cause le bouleversement de l’offre de collecte : les collectes en entreprises, dans les lycées et sur les campus, qui représentent 20 à 30% des dons, ont été en grande partie suspendues et les idées reçues sur la vaccination. Le docteur Brigitte Peres précise : "Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. Et il également possible de donner si on n'est pas vacciné."L’EFS a besoin des bras des donneurs mais aussi des bras des professionnels de santé : 200 postes sont ouverts au recrutement. Les professionnels de santé, en particulier les infirmiers, médecins et biologistes, peuvent postuler sur efsrecrute.fr