En Corse, avec des capteurs mobiles, les citoyens mesurent la qualité de l'air

L’opération est une première en Corse tant sur la méthode que sur les outils proposés. Le gendarme de la qualité de l'air, Qualitair, va lancer d'ici une semaine une expérimentation pour des mesures citoyennes de la pollution de l'air. Ainsi, dans les trois les plus peuplés de l'île particulièrement concernée par la pollution atmosphérique, 10 volontaires peuvent mesurer les concentrations en particules sur leur trajet du quotidien ou dans leur logement, grâce à de petits microcapteurs. "Le projet Spart’Air porté par Qualitair Corse, avec le soutien financier de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) est un projet innovant consiste à mettre à disposition de citoyens volontaires 10 microcapteurs mobiles de particules fines afin d’expérimenter la qualité de l’air dans des situations du quotidien." détaille l'organisme surveillant la qualité de l'air.



Dans un premier temps, l’expérimentation débutera en Centre Corse et sur les territoires de la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien et de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Une dizaine de capteurs mobiles seront distribués à partir de ce 11 avril aux habitants de l'île volontaires pour enrichir les données sur la pollution. "Les personnes qui s'inscrivent au programme se verront remettre les capteurs pour une durée de 15 jours afin de réaliser des mesures dans des situations de la vie quotidienne. Les capteurs seront disponibles en prêt jusqu’à septembre 2023 avec comme objectif d’équiper une centaine de volontaires." explique Qualitair.



Une expérimentation qui ambitionne à sensibiliser les citoyens aux bons gestes et améliorer leurs connaissances en matière de pollution de l'air. En impliquant les citoyens dans l’analyse participative de leur qualité de l’air, le programme vise une diffusion de la prise de conscience environnementale, et un impact sur les comportements. "Les particules fines sont un polluant que l'on retrouve en air intérieur et extérieur et qui altère la santé respiratoire et cardiovasculaire. Par le biais de l'expérimentation, le projet vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la qualité de l'air en rendant "visible" la pollution atmosphérique dans leur environnement. Il permet d’améliorer leur connaissance de la thématique qualité de l'air et de leur transmettre les bons gestes pour moins s'exposer au quotidien." détaille l'organisme de surveillance.



Un retour des résultats

Les mesures réalisées seront un complément à la mesure de référence du réseau de stations fixes et mobiles réparti sur l’ensemble de la région pour une couverture spatiale et temporelle de la pollution. Elles permettent aussi de replacer le citoyen comme acteur de la surveillance, de la communication et de l’amélioration de la qualité de l’air.

À l’issue de l’expérimentation, un point sur l’expérience, sur les relevés des mesures effectuées

par les volontaires et sur les bonnes pratiques liées à l’air que nous respirons au quotidien sera fait en novembre 2023.