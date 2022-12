En Corse, FemuQuì aide l'économie locale grâce au Fonds d'investissement de proximité

"On est sur le métier du capital investissement donc notre rôle est de devenir associé minoritaire des entreprises que l'on accompagne, détaille Adrien Filippi, gérant financier de FemuQuì Ventures. On prend le risque conjointement avec les entrepreneurs et à ce titre, on prend donc une participation au capital de leur société à leurs côtés."



Selon les cas, le rôle de FemuQuì peut varier. Pour World'R Composites, sous-traitant de Corse Composite Aéronautiques, c'était la traversée de la crise sanitaire. "J'avais 95 employés, mais j'ai eu -78% de chiffre d'affaire à cause du covid, dévoile Jean-Julien Cossu, l'entrepreneur de la société basée à Ajaccio. Il y avait une autre société dans le même cas que nous où ils étaient 45 salariés, donc on a fusionné. On a perdu 65 emplois sur les 140, mais on a réussi à sauver les autres. FemuQuì est intervenu pour aider l'autre entrepreneur à partir à la retraite en rachetant ses parts sociales."



Aujourd'hui, World'R Composites remonte la pente. 75 salariés, "mais 80 à 85 l'an prochain", assure Jean-Julien Cossu. Et surtout, un chiffre d'affaires avoisinant désormais les 3,8 millions d'euros, se rapprochant doucement des résultats d'avant covid (4,8 millions).