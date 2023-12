En Corse, 10 000 seniors en perte d’autonomie vivent à leur domicile

L'étude de l'INSEE publiée ce mardi révèle que la Corse détient la palme du vieillissement en France métropolitaine, avec trois habitants sur dix âgés de 60 ans ou plus. Une réalité qui place la région en première position pour le quatrième âge, avec 11 % de la population âgée de 75 ans ou plus.

En 2021, la population corse compte 104 000 personnes de 60 ans ou plus, représentant ainsi la population la plus âgée après celle de Nouvelle-Aquitaine. Cependant, ce constat ne s'arrête pas là, car avec 97 % des seniors vivant à domicile, l'enjeu de l'accompagnement des personnes âgées, notamment face à la perte d'autonomie, devient une préoccupation majeure. Sur l'ile, un senior sur dix vivant à domicile est en perte d'autonomie, soit 10 000 personnes. Cette proportion situe l'île parmi les régions métropolitaines où les seniors font le plus souvent face à cette situation.



Perte d'autonomie, un défi croissant en Corse



Les chiffres augmentent significativement avec l'âge, passant de 5 % entre 60 et 74 ans à 31 % chez les 85 ans et plus.

Les femmes sont davantage touchées par la perte d'autonomie, représentant 39 % après 85 ans contre 18 % pour les hommes, principalement attribuable à la disparité de l'espérance de vie entre les deux sexes.

L a pauvreté et la mauvaise santé sont souvent liées, et la Corse, avec ses territoires ruraux, fait partie des régions les plus pauvres de France. La perte d'autonomie est ainsi plus fréquente dans les communes rurales, où 12 % des seniors sont concernés, contre 9 % en milieu urbain.



L’aide de l’entourage prime chez les seniors en perte d’autonomie



Les seniors en perte d'autonomie en Corse bénéficient d'une gamme d'aides, allant de l'assistance de l'entourage aux aides professionnelles et techniques, telles que les dispositifs médicaux. Sur l'ile neuf seniors sur dix se tournent vers un proche pour obtenir de l'aide, et huit sur dix combinent ces soutiens avec des aides professionnelles ou techniques. En Corse, le revenu des seniors, plus faible qu’en France métropolitaine, peut être un frein au départ en maison de retraite et favoriser le maintien à domicile.La part des seniors résidant en institution croît en fonction de l’âge avec une différence significative entre les femmes et les hommes de 85 ans ou plus. En Corse, 13 % des femmes et 7 % des hommes de cette tranche d’âge y résident.

La Corse maintient également un nombre élevé de professionnels en soins infirmiers, avec 430 infirmiers pour 100 000 habitants, le double de la moyenne nationale de France de province.



Trois seniors sur dix font face à des limitations motrices, sensorielles ou cognitives



Trois seniors sur dix en Corse, qu'ils soient en perte d'autonomie ou non, font face à des limitations fonctionnelles, dont 20 % rencontrent des problèmes moteurs, 10 % des problèmes sensoriels, et 5 % des troubles cognitifs. La région est l'une des plus touchées par ces limitations, avec les Hauts-de-France et l Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La santé des seniors corses, en particulier ceux de 75 ans et plus, se dégrade avec 18 % déclarant être en mauvaise ou très mauvaise santé, soit un taux supérieur à la moyenne nationale.



La Corse se retrouve ainsi confrontée à un double défi : celui du vieillissement de sa population et de la gestion de la perte d'autonomie, soulignant la nécessité d'une attention accrue aux besoins croissants des seniors en matière de soins et de soutien