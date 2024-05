En Balagne, le sport sert de tremplin vers l'emploi

Le jeudi 25 avril, l’agence France Emploi de Balagne, en collaboration avec la Ligue corse de rugby et le Crab XV, a organisé une journée « Stade vers l’emploi » pour créer des rencontres sportives autour de la recherche d’emploi et d’employés.Christelle Savelli, directrice de l’agence de Lisula, présente cet évènement. Elle explique : « C’est un évènement d’ampleur nationale consacré à l’emploi que nous avons organisé avec nos partenaires, la Ligue corse de Rugby et le Crab XV. » Le Stade vers l’Emploi est une opération nationale qui se déroule sur tout le territoire en partenariat avec une fédération sportive. Mais comment ce lien peut-il exister entre les sports et l’emploi ?"Au niveau de la Corse, la Ligue de Rugby et à travers elle, le Crab XV, le club de Lumiu qui est très actif, étaient partants pour nous accompagner. Ils se sont vraiment impliqués dans l’organisation ! » affirme la directrice. « Le but de ces évènements est de réunir des chercheurs d’emploi et des employeurs, mais sous une forme originale qui permet à chacun de mettre en valeur ses qualités humaines de manière plus informelle que lors d’entrevues autour d’un bureau, dans le cadre d’ateliers sportifs et ludiques, et de façon anonyme », ajoute-t-elle.En effet, durant toute la matinée, les employeurs et les demandeurs d’emploi ont été répartis en plusieurs équipes pour relever différents défis sportifs.« Les personnes font connaissance de cette manière. Elles se découvrent par le biais des ateliers, avec de la rigueur, le respect des consignes, l’entraide, l’esprit d’initiative, l’écoute ou l’attention portée à l’autre. Le sport révèle facilement ces savoir-être qui sont utiles aux entreprises, peu importe le poste », continue-t-elle.Des rencontres où les préjugés sont laissés de côté et où la relation humaine passe avant le reste." On fait fi des préjugés qui peuvent exister lorsqu’employeurs et candidats se côtoient de manière plus formelle. Dans un premier temps, ils sont ensemble et ne savent pas qui est qui. Chacun se comporte ainsi de manière naturelle. Les équipes sont constituées de 10 personnes, deux employeurs et le reste sont des demandeurs d’emploi. Nous les constituons en tenant bien sûr compte du secteur d’activité commun ».Entre Midi et deux, la pause déjeuner est aussi un moment de détente et de convivialité. Puis les séquences du job dating, plus traditionnelle débutent, et c’est à ce moment que les recruteurs se dévoilent. " C’était une belle journée, vraiment. Un peu plus décontractée que lors d’un rendez-vous professionnel. Le sport et le jeu mettent tout le monde sur la même longueur d’onde. J’ai fait des rencontres. À voir par la suite" confie une des bénéficiaires de France Emploi.Côté recruteur, l’idée de mélanger sport et job dating, était quelque chose de très pertinent, pour M. Frassati de Bâche Diffusion.

" Nous avons été conviés pas France Emploi, mais je vous avoue que j’y suis allé de manière assez interrogative, en me demandant si l’association jeux, sports et recherche d’emploi ou recrutement allait réellement servir à quelque chose. Mais c’était avant de m’y rendre. Je me suis assez vite rendu compte que tout le monde jouait le jeu. Tout était très bien organisé. Il y a eu un enthousiasme de la part de tout le monde et ça, je ne m’y attendais pas. Tout le monde s’est laissé prendre par l’aspect ludique des animations. Autour du repas, nous avons pu discuter. La phase de recrutement s’est déroulée sans barrière, tout le monde se tutoyait au final. J’ai rencontré 4 personnes. 2 peuvent avoir un profil qui m’intéresse, et par le biais de France Emploi, nous organiserons un stage d’immersion pour nous permettre d’aller plus loin dans la découverte de l’entreprise et du salarié.

Les contacts humains se sont créés entre tous les intervenants . Moi qui ne suis pas sportif à la base, je me suis surpris à participer aux activités alors merci à la ligue et eu club".





Une journée qui s’est agréablement achevée, où chacun a pu créer des liens humains, que se soit du côté des employeurs comme des bénéficiaires, " et nous sommes prêts à revenir pour la prochaine édition" précise Christelle Savelli!