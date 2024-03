En Balagne, France Travail et "EntrAide et Loisirs" unis pour l'autonomie professionnelle des femmes

La journée a débuté par un petit-déjeuner convivial, offrant aux participantes l'opportunité de se rencontrer et d'échanger dans une atmosphère chaleureuse. Ensuite, une réflexion collective a été initiée, suivie d'une présentation des outils disponibles en matière d'orientation professionnelle et de lutte contre les préjugés. Un théâtre forum dynamique, animé par le partenaire Action Comm' Formation, a stimulé des discussions constructives autour de ces sujets cruciaux. Les participantes ont ensuite été invitées à prendre part à un atelier théâtre intitulé "Etre actrice de ses choix professionnels en faisant fi des préjugés", où elles ont pu explorer des stratégies innovantes pour surmonter les obstacles liés aux stéréotypes de genre dans le monde du travail.



Un autre atelier baptisé "Et maintenant... J'OSE", a suivi, fournissant aux participantes des outils concrets pour prendre des décisions éclairées concernant leur parcours professionnel. Des présentations d'outils pertinents, tels que l'immersion professionnelle, les ateliers de détection de potentiel et les ressources de l'Emploi Store, ont été suivies de rencontres individuelles avec des conseillers de France Travail, adaptées aux besoins spécifiques des participantes.



Cet événement a rassemblé un public diversifié, comprenant des chefs d'entreprise, des partenaires, des acteurs de terrain et institutionnels, des élus locaux ainsi que des demandeurs d'emploi, tous engagés dans la promotion de l'égalité des chances et des droits des femmes sur le marché du travail. Cette journée a pleinement démontré l'importance cruciale de l'autonomie professionnelle des femmes et de la diversité dans le monde professionnel.