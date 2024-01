En 2023 , Airbnb a reversé près de 4 millions d'euros de taxe de séjour aux communes corses

Les sommes reversées par Airbnb aux communes corses en taxe de séjour sont en hausse de 5,5 % l'année dernière par rapport à l’année précédente, fait savoir la plateforme américaine ce jeudi 18 janvier 2024 en passant de 3,7 million en 2022 à 3,9 million en 2023. Une communication pas anodine pour la multinationale qui subit de plus en plus de critiques sur l'ile pour l’impact qu’elle peut avoir sur le marché de l’immobilier, notamment dans les villes les plus touristiques où les locations disponibles pour les habitants se font rares.



Malgré les efforts de régulation des meublés de tourisme mis en place dans plusieurs communes françaises, dont Bastia, l'année 2023 s'est révélée être une nouvelle période prospère pour la plateforme, connectant particuliers et voyageurs. En effet, Airbnb a reversé une somme dépassant les 187 millions d'euros au titre de la taxe de séjour à plus de 24 500 communes françaises au profit de ses hôtes en 2023. L'entreprise souligne que cette manne financière toujours croissante profite à un nombre croissant de territoires, avec plus de 1 600 nouvelles collectivités recevant pour la première fois une contribution en taxe de séjour.



Et en Corse ?

Sur l'ile Airbnb a versé plus de 3,9 millions d'euros de taxe de séjour aux communes de la région. Les données à l'échelle départementale révèlent que la Corse-du-Sud a reçu plus de 2,5 millions d'euros, tandis que la Haute-Corse a bénéficié de plus de 1,3 million d'euros. Les contributions les plus importantes ont été enregistrées dans certaines des destinations les plus prisées de l'île. Porto-Vecchio arrive en tête avec une contribution de plus de 620 000 euros, suivie par Ajaccio avec plus de 390 000 euros et Calvi avec plus de 200 000 euros.