En 2002 l’ACA était sacré champion de France de D2 : Ajaccio va célébrer les 20 ans du titre

Xavier Bécas, Anthony Garcia, Stéphane Trevisan, Cyril Granon, David Faderne, Samba N’Diaye...Des noms connus pour beaucoup de supporters acéistes. Pour autant, les « moins de vingt ans » n’ont pu, malgré coupures de presse, photos ou vidéos, connaître « en Live » la fabuleuse aventure de cette génération de « bianchi è rossi « lors de la saison 2001-2002 ponctuée par un retour en première division et un titre de champion de France de deuxième division.



C'est pour marquer, à l’occasion du vingtième anniversaire de cet événement, que l’ACA a concocté, avec le soutien de la Ville d’Ajaccio et de l’amicale des anciens « rouge et blanc », une bien belle fête.

Ce samedi matin, les différents partenaires ont présenté, à l’Office du Tourisme d’Ajaccio, une exposition qui va se dérouler du 4 au 9 avril.

À la tribune, Christelle Combette, présidente de l'Office, Yohan Cavalli, directeur sportif du club et joueur le plus capé, et Eric Betti, représentant l’amicale des anciens de l’ACA.



« Dès le début de la saison, explique Jean-Do Gaziello, responsable de la communication du club, nous avions cette date en tête. C’est un grand souvenir qui nous a permis d’être à ce niveau aujourd’hui. Depuis juillet dernier, ce fil rouge nous anime à travers des articles parus sur notre site, les cartes d’abonnement aux couleurs de l’équipe de 2001-2002. Il était logique de terminer la saison avec une belle fête et la plupart des joueurs de cette belle aventure qui nous ferons l’honneur d’être là. »



Un maillot collector

Ce titre de 2002 constitue, en effet, l’un des moments forts de l’histoire du club. « Il était important de partager ces souvenirs, ajoute Jean-Do Gaziello, c’est l’une des plus belles pages des 120 années d’existence de l’ACA. »

Anciens maillots portés, photographies, coupures de presse marquant les temps forts de cette épopée du début à la fin de la saison, billets et programmes de match, trophées du titre, tout sera exposé à compter de ce lundi à l’Office du Tourisme d’Ajaccio. Un contenu, notamment les maillots des joueurs de cette époque, que l’on doit à des supporters et surtout Eric Betti, figure emblématique et véritable mémoire du club et de l’amicale des anciens de l’ACA. « Au titre de l’amicale, nous remercions le club de ce partage, explique-t-il, il fallait beaucoup de matière pour cette expo, nous avons donc convié tous les supporters à prêter des maillots et objets divers. On a voulu mettre une chronologie de cette saison à travers une revue de presse, les maillots de tous les joueurs qui ont participé à cette épopée et tous les modèles différents. Il y a également un mur de photos de ces joueurs... »

En point d’orgue, un maillot collector à l’occasion du match ACA-Pau du 9 avril et bien sûr, la visite, dans la matinée de samedi prochain, de la plupart des joueurs qui ont participé à cette belle aventure.

De quoi raviver bien des souvenirs...