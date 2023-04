Emploi : En Corse, le taux de chômage reste parmi les plus bas de France

En Corse, au 4e trimestre 2022, 1 556 entreprises sont créées soit un repli de 3 % par rapport au trimestre précédent. Cette inflexion s’inscrit à contrario de la tendance nationale (+3 %) et de la dynamique de création des micro-entreprises (+4 %). Ce repli succède à des périodes d’augmentation particulièrement marquées, et affecte très marginalement une évolution dans le temps orientée à la hausse.

Contrairement au précédent trimestre, sur l’île, les créations diminuent dans presque tous les secteurs. Le repli est de 6 % dans la construction, de 4 % dans le commerce-transport-hébergement-restauration et de 5,5 % dans les services. Les créations dans l’industrie redémarrent, en hausse de 28 % par rapport au 3e trimestre, mais les créations du secteur représente 8,5 % de l’ensemble régional.

Le nombre d’entreprises nouvelles dépasse ainsi de 12 % son niveau du 4e trimestre 2019 (+26 % au niveau national).



Le succès du statut des microentreprises (+62 %) ne faiblit pas tandis que les créations d’entreprises classiques demeurent inférieures de 27 % à leur niveau d’avant crise.



Au 4e trimestre 2022, en Corse, le taux de chômage localisé s’établit à 6,0 % de la population active. En léger repli par rapport au 3ᵉ trimestre (-0,1 point), il recule de 0,2 point sur un an et se maintient encore bien en dessous du taux de chômage national. "En France hors Mayotte, le chômage concerne 7,0 % de la population active, soit un taux inférieur de 0,3 point à son niveau du 4e trimestre 2021. Seules, les régions de Bretagne et Pays-de-la-Loire affichent un taux de chômage inférieur à celui de la Corse (5,8 % de la population active)." souligne l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture régionale.