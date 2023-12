Emploi : Accompagnement 2.0 réussi pour 10 seniors balanins

Suite à un marché public lancé en 2019, Stella Consultants est devenue prestataire de services pour la direction générale de Pôle Emploi Corse, lançant ainsi cette prestation dédiée aux seniors. "Cette année, nous avons accompagné 10 participants seniors âgés de plus de 50 ans pour la prestation d’une durée de 90 jours. Cette prestation leur permet d’avoir des outils de stratégie, de recherche d’emploi adaptés au marché local de l’emploi et aux nouvelles technologies comme le CV vidéo. Aujourd’hui, nous avons invité tous les prestataires, Cristelle Savelli, directrice de l’agence Ile Rousse, agent Pôle emploi, à un petit déjeuner convivial pour revenir sur leurs expériences et leurs nouvelles voies professionnelles, même si certains d’entre eux n’ont pu y assister pour cause d’obligations professionnelles," explique Valérie Gutierrez, psychologue du travail à l’agence Stella Consultants

Au cours de cette matinée, chacun a pu découvrir l’évolution des autres prestataires notamment par la présentation des différents profils, les différents cheminements au cours des 3 mois d’accompagnement et les résultats obtenus pour chacun. "Sur les 10 participants, 2 d’entre eux ont créé une entreprise, 2 sont entrés en formation, 2 ont retrouvé un emploi et trois sont encore en cours de recherche d’emploi mais déjà avec des entretiens prévus," continue-t-elle.

Sylvain Sifflet-Lafaverge, comptable de formation, partage son parcours d’accompagnement : "J’ai une carrière qui s’est déroulée sur différentes tailles d’entreprises. J’ai eu plusieurs postes jusqu’à directeur général et dans différents secteurs, le BTP, la téléphonie et le milieu associatif. Puis responsable administratif et financier dans une école privée en région parisienne." Arrivé en Corse il y a environ un an avec plusieurs propositions professionnelles, Sylvain a intégré la formation pour mieux découvrir le terrain de Balagne et trouver la meilleure voie à suivre. "Ma grosse difficulté était que je ne connaissais pas le tissu local au niveau professionnel, il était donc compliqué pour moi de faire le comparatif avec ce que j’avais vécu durant 30 ans. Avec le recul, je me suis dit que je pouvais venir en soutien aux chefs d’entreprises plutôt qu’essayer de m’intégrer comme employé. Je propose aujourd’hui mon aide à la création d’entreprise, au soutien tout au long de la vie de l’entreprise, les aider aux difficultés rencontrées ou à la cession. Je connais les moyens de trouver des solutions techniques."



Forts d'une diversité de parcours et d'expériences, ces seniors de plus de 50 ans se tournent vers l'avenir, chacun tracant son chemin professionnel avec détermination et résilience.