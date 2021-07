Emma Renucci (18 ans) nouvelle Miss Corse

La Corse a sa nouvelle Miss.

C'est Emma Renucci qui représentera la Corse et ses valeurs lors de l'élection Miss France 2022 qui se déroulera à la fin de cette année.

Elle a acquis le titre ce samedi 24 juillet 2021 à Porticcio où elle convaincu le jury malgré la concurrence de six autres candidates au titre.

A seulement 18 ans, elle a, en effet, fait l'unanimité auprès de ce jury.

La jeune femme, originaire de Bastia, a acquis son titre devant Amandine Petit, Miss France 2021 et Noémie Leca, la Miss Corse de l'année dernière.

A Porticcio, elle s'est imposée devant Megan Castelli, première dauphine, et Joanna Santini, deuxième dauphine, toutes les deux âgées de 22 ans.

L'objectif d'Emma est de de devenir désormais la nouvelle Miss France.

Nous vous en reparlerons.