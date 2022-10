"Embarquement immédiat" : 5 000 personnes pour la première soirée au Casone

C'était un lundi soir animé sur les hauteurs ajacciennes. Le Théâtre de verdure du Casone a accueilli une large foule venue profiter du tournage d'une émission TV appelée "Embarquement immédiat". Chanteurs insulaires et du continent se sont mêlés pour former des groupes mixtes sur scène et interpréter des chansons du répertoire corse. Un spectacle possible grâce à un homme. "C'est Patrick qui a motivé tout le monde", sourit Christophe Willem. Patrick, c'est Patrick Fiori, qui a invité ses amis chanteurs et musiciens pour ce moment festif dans la foulée des projets Corsu Mezu Mezu.

L'enregistrement, réparti sur les deux soirées du lundi 10 et mardi 11 octobre, a regroupé à la fois les morceaux interprétés devant le public ainsi que de nombreuses scènes tournées en coulisses. Soprano au bord d'un terrain de pétanque, La petite culotte qui met l'ambiance près des loges avec son hit La Goffa Lolita ou Patrick Fiori félicitant les chanteurs après chacune de leurs prestations seront notamment au programme.

L'idée de l'initiateur du projet en a séduit plus d'un. "Mélanger les univers entre les artistes corses locaux et ceux du continent est super cool, appréciait Christophe Willem. Nos propres titres, quand on vient du continent, ont été corsisés avec des polyphonies rajoutées, des instruments... Je trouve ce mélange de culture vachement bien." Le chanteur, qui a partagé la scène avec Delia Luccia, ne regrette qu'une chose : "déjà repartir ce mardi alors que je n'étais jamais venu à Ajaccio !"

Bénabar : "Pas juste une chanson de plus"

Bénabar non plus n'a pas hésité à répondre à l'appel de son ami. "Ce que j'adore dans ce projet, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment sincère avec ce mélange entre la Corse et le continent, explique-t-il les yeux pétillants, quelques minutes avant de monter à son tour face au public. Et puis pouvoir chanter en Corse veut dire quelque chose pour moi." Fils d'un père corse, l'auteur-compositeur- interprète de 53 ans a chanté en duo avec Christophe Mondoloni. "Ce n'est pas juste une chanson de plus, c'est un retour aux sources familiales, exprime-t-il. J'ai essayé de travailler au mieux pour rendre hommage à ce beau titre."

Sur scène, les voix des deux hommes ont été joliment accompagnées par quatre jeunes danseurs. Tous sont issus du studio de la chanteuse ajaccienne Alizée et de son compagnon, le danseur Grégoire Lyonnet, implanté dans la ville. "On ne savait pas exactement comment on allait participer à ce projet et en discutant, on trouvait sympa d'en faire profiter nos élèves, raconte Alizée. On s'est dit que faire un tableau avec de jeunes couples ajacciens qui ont commencé la danse ici serait une bonne idée."

Ces jeunes pousses insulaires ont pu accompagner Bénabar et Christophe Mondoloni lors de leur interprétation du Tango Corse de Fernandel. "On n'en a pas fait un tango traditionnel, s'amuse Grégoire Lyonnet. On l'a fait à notre sauce, un peu à la "Danse avec les stars". Mais on est très fiers car nos élèves se souviendront toute leur vie de ce moment partagé avec des artistes de renom." Des étoiles plein les yeux, les quatre chanceux ont même pu faire durer le plaisir. Devant un public conquis, ils ont eu le droit à une double dose de Tango Corse.