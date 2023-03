Elle se déroulera du 18 au 21 mai : la Corsica Cyclo GT 20 monte en puissance

Inaugurée en 2019, la Grande Traversée 20 (ou GT 20) est un itinéraire cycliste de près de 600 kilomètres, sillonnant la Corse et ses reliefs du nord au sud. C’est sur les bases de ce tracé que Jean-Marc Angelotti, président de l’association CESR 20, a initié la création d’une épreuve cyclosportive, dont la première édition s’est tenue en 2022, malgré un report lié à la pandémie de Covid. Complimentée par les « finishers » autant que par la presse spécialisée, la Corsica Cyclo GT 20 souhaite maintenant s’inscrire dans le temps, et aborde avec ambition sa prochaine édition, prévue du 18 au 21 mai, dont les contours ont été présentés ce lundi 6 mars à Bastia.



Toujours sur le même modèle qu’en 2022, ce sont 589 kilomètres, répartis en quatre étapes, qui seront proposés aux courageux participants. Un sacré menu agrémenté de 10 047 mètres de dénivelé positif. « C’est quand même costaud », commente Danielle Rossi, meilleure féminine de l’an passé. « C’est dur, il faut gérer, mais je garde d’excellents souvenirs de l’édition 2022. L’ambiance, la sécurité, le parcours… Il y avait tout, c’était parfait ! »



Si les compétiteurs comme Danielle tenteront de réaliser le meilleur classement possible, le fondateur Jean-Marc Angelotti insiste toutefois sur la possibilité de prendre son temps, et d’aborder la course sous un angle de loisir. « Il y aura des secteurs chronométrés, mais ils seront facultatifs. Donc si on ne veut pas les faire à fond, on ne les fait pas à fond. On peut aussi abandonner un jour et repartir le lendemain, c’est tout à fait flexible. »