Élections, vie politique : comment repérer les fake news ?

Ces informations font-elles la promotion d’un programme spécifique ou d’une cause ?

Sont-elles destinées à vous faire accéder à un autre site web ?

Avant de repérer les fake news, la première des choses à faire est de comprendre ce que c’est. Les fake news sont tout simplement de fausses informations, présentées comme étant vraies. Notez qu’elles visent à tromper et à manipuler un public spécifique, et ce, généralement, sociales ou financières. Dans un contexte électoral, les fake news peuvent non seulement déformer la réalité, mais aussi induire les électeurs en erreur. Leur principal but est de semer le doute ou de déstabiliser des candidats ou des partis politiques et cela fonctionne, malheureusement. En effet, une fake news publiée au bon moment peut faire changer un vote ou augmenter le taux d’abstention. Quelle que soit la réaction exacte, l’impact reste le même : une fake news peut véritablement changer les résultats des élections.De fausses histoires auxen passant par des contenus falsifiés, les fake news peuvent être de différents types. Comprendre leur concept constitue déjà un grand pas vers le processus de détection. Par ailleurs, comme le souligne une étude ExpressVPN , avec l’avancée des technologies et le développement des intelligences artificielles, les fake news s’intensifient. Avec l’IA il est notamment possible de générer des vidéos de figures politiques et de leur faire dire tout ce qu’on veut ! C’est ce qu’on appelle les deep fakes. À l’approche des élections américaines 2024, cette variable est à considérer plus que jamaisLorsque vous tombez sur une information qui vous semble irrationnelle, la première chose à faire est de vérifier sa source. Notez que les médias reconnus sont moins susceptibles de diffuser des informations erronées. Alors, pour évaluer la fiabilité d’une source, vérifiez l’auteur,et recherchez des mentions sur d’autres médias. En examinant le site web en question, prenez le temps de vérifier l’adresse web de la page que vous consultez. Notez que les sites de fake news présentent parfois des fautes d’orthographe, même dans leur URL !Une fois que vous avez vérifié la source de l’information, il est important de se pencher sur l’analyse du contenu. À cet effet, faire preuve d’un esprit critique s’avère nécessaire. Vu que de nombreuses fake news sont écrites intelligemment pour provoquer de fortes réactions émotionnelles, il est fondamental de se poser les questions suivantes :Gagez à l’esprit que les fake news ont souvent des titres sensationnalistes et qu’un bon article doit citer des sources fiables, telles que des études, des statistiques ou des experts ou expertes reconnus. En outre, une fake news présente souvent une version des faits très partiale, sans mentionner d’autres points de vue.