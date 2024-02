Elections municipales : retour aux urnes dans deux communes de Haute-Corse

Leur conseil municipal respectif étant incomplet, les communes de Valle d’Orezza et Piedipartino seront prochainement le théâtre d’élections municipales partielles complémentaires. Les électeurs français inscrits sur la liste électorale de ces communes ainsi que les ressortissants européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale sont convoqués le dimanche 17 mars 2024 pour procéder à l’élection municipale partielle complémentaire d’un conseiller municipal. En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se déroulera le dimanche 24 mars 2024.



Les candidats désireux de briguer un siège doivent déposer leur candidature à la sous-préfecture de Corte selon un calendrier strict : du lundi 26 au mercredi 28 février 2024 pour le premier tour, et le lundi 18 et le mardi 19 mars 2024 pour le second tour, le cas échéant. Il est fortement recommandé aux candidats de prendre rendez-vous à l'avance pour faciliter leurs démarches, en contactant la sous-préfecture par courrier électronique ou par téléphone.