Elections municipales et communautaires : on peut consulter les listes d'émargement

A compter du 18 mai prochain, les listes d'émargement du 1er tour seront consultables à tout électeur requérant.• Pour les communes dont l'élection est acquise au 1er tour : consultation du lundi 18 mai au lundi 25 mai 2020 (NB : la préfecture sera fermée au public les jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020).• Pour les 14 communes concernées par le second tour : consultation du lundi 18 mai jusqu'au cinquième jour suivant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux (le lendemain du 2e tour).La consultation de ces listes se fera dans les salons de la préfecture de la Haute-Corse aux horaires suivants : 8h30 à 11h30 et de 14 à 17 heures (huit personnes maximum) et sur rendez-vous uniquement.La prise de rendez-vous se fera selon deux modalités :• par mail : pref-elections@haute-corse.gouv.fr• par téléphone : 04 95 34 50-74/72/75Dans le cadre de la crise sanitaire, il sera demandé à toute personne requérante de prendre un rendez- vous en remplissant le formulaire et l'attestation en ligne sur le Site Internet des services de l’État en Haute-Corse : http://www.haute-corse.gouv.fr/consultation-des-listes-d-emargement-a3346.html Pour les communes de moins de 500 habitants ayant deux bureaux de vote maximum, les demandesdématérialisées seront acceptées.