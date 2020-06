Élections municipales en Corse : second tour, mode d'emploi

Le second tour des élections municipales et communautaires se déroulera ce dimanche 28 juin 2020 . Il concernera 13 communes de la Haute-Corse et 9 communes de la Corse-du Sud dans lesquelles le scrutin sera ouvert de 8 à 18 heures, à l’exception de Bastia où les bureaux de vote fermeront à 19 heures.

Afin que ce scrutin puisse se tenir dans de bonnes conditions sanitaires, toutes les mesures ont été prises afin de limiter la propagation du virus et protéger les membres des bureaux de vote, les scrutateurs et les électeurs du coronavirus.

Pour faciliter le travail des maires dans l’organisation des opérations de vote, la préfecture a veillé à ce que l’ensemble des bureaux de votes soit approvisionné en masques, visières de protection et gel hydro-alcoolique.

Comme au premier tour, il a été demandé aux communes d’apporter une attention particulière au nettoyage des bureaux de vote (poignées de portes, tables, chaises, urne, isoloirs ...).

Dans chaque bureau de vote il y aura la possibilité de se laver les mains avec du gel hydro- alcoolique à l’entrée et à la sortie. Le du port d’un masque chirurgical sera obligatoire.



La préfecture rappelle que la priorité au vote des personnes vulnérables est obligatoire et conseille d’éviter les pics d’affluence (ouverture, fin de matinée, après 16 heures). les services de l'Etat rappellent aussi que seulement 3 électeurs pourront être présents simultanément dans le bureau.

Tous les bureaux de votes seront aménagés pour faire respecter les 3 règles de distance de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée :

• marquage au sol à chaque étape du parcours, pour empêcher les files d’attente et les regroupements y compris aux abords des bureaux de vote ,

