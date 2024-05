Élections européennes : les procédures de demande de procuration seront entièrement dématérialisées

Depuis le 12 avril, il est désormais possible pour les électeurs, qui savent qu'ils ne pourront pas se rendre en personne au bureau de vote, de donner procuration de manière totalement numérique. Pour bénéficier de ce service, il suffit de posséder la nouvelle carte d’identité et une identité numérique certifiée France Identité. Une fois ces conditions remplies, il ne reste plus qu'à se rendre sur le site www.maprocuration.gouv.fr et à suivre les étapes pour la demande de procuration dédiée aux élections européennes.Le processus est simple et rapide : après avoir rempli le formulaire en ligne, l’électeur valide son identité via l’application France Identité. Ainsi, plus besoin de se déplacer, la demande est traitée entièrement à distance, ce qui représente une avancée significative pour simplifier et sécuriser le vote par procuration.Pour ceux qui n’ont pas encore adopté l’identité numérique certifiée, la procédure reste accessible mais nécessite une validation physique. Après avoir effectué la demande en ligne, une visite à un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat est nécessaire pour présenter une pièce d’identité et la référence d’enregistrement. Cette étape assure la sécurité et la vérification indispensables à une démarche aussi sensible que la procuration de vote.La dématérialisation de la procuration s’accompagne de flexibilité accrue. Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de désigner un mandataire inscrit sur les listes électorales d’une autre commune ou consulat. Par exemple, un électeur de la commune A peut donner procuration à un électeur de la commune B, même si cette commune se situe dans un autre département. Cependant, le mandataire devra se déplacer dans le bureau de vote de l’électeur le jour du scrutin et ne peut détenir plus d’une procuration établie en France.Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr ou téléchargez l'application France Identité.