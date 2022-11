Elections dans la Fonction publique : le STC se mobilise pour asseoir un peu plus sa suprématie en Corse

Le STC est en ordre de marche ! Ce mercredi matin dans les locaux du syndicat, à Ajaccio, de nombreux militants avaient tenu à être présents autour de Jean Brignole, secrétaire général, à l’occasion d’une conférence de presse. Enjeu, les prochaines élections des représentants du personnel de la fonction publique : FPE (État), FPT (territoriale) et FPH (hospitalière).

« Ces élections vont permettre d’apprécier la représentativité des syndicats, précise Jean Brignole, mais aussi de déterminer la composition des instances paritaires telles que les commissions administratives, les comités sociaux (CST, CSA, CTE) ou la commission consultative paritaire (CCP). »

Un scrutin qui va concerner le 8 décembre prochain, plus de 30 000 personnes dans l’île. D’où une campagne médiatique importante. « Le STC sera présent avec des centaines de candidats, ajoute le leader, ces élections déterminent la représentativité dans chaque établissement, mais également d’une manière globale.On s’y appuie dans le cadre de nos actions, nos travaux et nos revendications. »



« Augmenter notre leadership »

Le STC mise aussi sur cette élection pour asseoir un peu plus sa suprématie dans l’île. « Depuis presque 40 ans, notre représentativité est incontournable. Le Syndicat s’attaque tout particulièrement aux pratiques clanistes et paternalistes de l’administration pour y substituer l’application du droit social. Les retours que nous avons du terrain sont positifs et nous sommes en passe d’augmenter encore notre leadership. Depuis quatre ans, nous sommes aux côtés des agents, on a démontré notre travail, notre implication et notre sérieux. »



La corsisation des emplois, l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation du pouvoir d’achat, la lutte contre la précarité, la co-officialité de la langue et l’évolution institutionnelle de l’île constituent l’essentiel des actions que le syndicat compte mener. Sur ce dernier point, le STC compte peser.

« Nous sommes bien sûr partie prenante du blocage actuel, avoue le secrétaire général, y compris vis-à-vis de la situation des prisonniers politiques. Ceci étant, dès qu’il y aura une discussion concernant le social, nous voulons être en mesure de défendre les intérêts des travailleurs corses. Jusqu’à présent, la réalité n’était certes pas celle que nous voulions, mais si demain le problème des prisonniers politiques et des recherchés est réglé, nous pourrons entamer de réelles négociations. Au niveau social, nous serons incontournables dans ce processus. »

En attendant, le STC mise sur la date symbolique du 8 décembre pour remporter ce scrutin...