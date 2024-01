Élections à l'université de Corse : les résultats du scrutin du 25 janvier

Collège des professeurs et personnels assimilés (A)

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• FEDERICI Dominique

• ALBERTINI Thérèse

• SORBA Nicolas

• SANTINI Jérémie

• CRISTOFARI Christian

• BIGHELLI Ange

• Dl MEGLIO Alain





Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (B)

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• POGGI Bastien

• CHIARAMONTI Nathalie

• ANGELINI Julien

• CANCELLIERI Valérie

• STORAI Christophe

• BERNUS-RAFFAELLI Daniele

• GIUDICELLI Jean-Pierre



Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service

Liste SNPTES-UNSA

• OTTAVIANI Philippe

• NAVARD Lena

Liste Intersyndicale

• PIFERINI Mattea

• BOSSEUR Frédéric



Collège des usagers

Liste Ghjuventù Paolina

• MORAZZANI Jean-Laurent

• BENEDETTI Rosa'Lia

• SANTINI Antoine

• OUVRARD Elea (Suppléante)

• OCCHIOLINI Armand (Suppléant)

• GENOVESI Celia (Suppléante)



Liste Uniti per l'Università

• PROSPERI Anna Dea

• PAGANELLI Pierre-Joseph

• FANTI Clara

• BASTIANI Teo (Suppléant)

• DI MEGLIO Dea (Suppléante)

• BOUCHE Lucas (Suppléant)





Commission de la formation et de la vie universitaire



Collège des professeurs et personnels assimilés (A) Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• SAINT-DIDIER Claude

• LUCIANI Anne-Marie



Lettres, sciences humaines et sociales

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• FOGACCI Tony

• MORACCHINI Georges



Sciences et technologies et disciplines de santé

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• BERTI Liliane

• CAPOCCHI Laurent





Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (B) Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• DUMAS Perrine

• FABIANI Thierry



Lettres, sciences humaines et sociales

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• VENTURINI Marie-Michele

• LUNESCHI François-Marie



Sciences et technologies et disciplines de santé

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• LEONI Eric

• FLORI-GIACOMONI Catherine



Collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service

Liste SNPTES-UNSA

• OTTAVIANI Stéphanie

• ROHAN Yann



Liste Intersyndicale

• CAMPANA Marie-Françoise

• FILIPPI Jean-Luc



Collège des usagers

Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Ghjuventù Paolina

• FONDACCI Pierre-Joseph

• GENOVESI Ersilia

• NEGRONI Jérôme (suppléant)

• BERTONCINI Flora (suppléante)



Liste Uniti per l'Università

• ANTONIOTTI Louis

• ALBERTINI Francesca

• BOURDIN-MURACCIOLE Pierre-Marie (suppléant)

• DANESI Aurore (Suppléante)



Lettres, sciences humaines et sociales

Liste Ghjuventù Paolina

• MARIANI Baptiste

• POILBLAN Maria-Stella

• PASTINI Ronan (Suppléant)

• LENZIANI Marie-Armance (Suppléante)



Liste Uniti per l'Università

• SANTONI Ghjuvanni

• VILLORESI Chjara

• SANTELLI Ghjuvan Marcu (Suppléant)

• GUIDONI Pierra (Suppléante)





Sciences et technologies et disciplines de santé

Liste Ghjuventù Paolina

• MANNU Sébastien

• FILIPPI Ghjulia-Filicia

• SANTINI Petru Santu (Suppléant)

• CECCARELLI Laura (Suppléante)



Liste Uniti per l'Università

• ANTONETTI Jean-Laurent

• CASALE Chloé

• GIUSEPPI Ghjuvan Battista (Suppléant)

• DELLA MAGGIORA Gioia (Suppléante)



Commission de la Recherche

Collège des professeurs des universités et personnels assimilés (A) Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• MASTOR Wanda

• SAINT-DIDIER Claude





Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• VERDONI Dominique

• GHERARDI Eugène

• GARNIER Bruno

• SANTINI Don-Mathieu



Sciences et Technologies et disciplines de Santé

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• PASQUALINI Vanina

• ANTOINE-SANTONI Thierry

• HUNEAU Frédéric

• VENTURINI Paul Julien





Collège des personnels habilités à diriger des recherches (B) Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• GOZZI Marie-Hélène



Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• QUENOT Sébastien



Sciences et Technologies et disciplines de Santé

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• DURIEUX Eric



Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents (C)



Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• ROSIER-BERENI Delphine

• DE THY Ludovic



Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• LANDRON Fabien

• COLONNA Antonia



Sciences et Technologies et disciplines de Santé

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• GUINOISEAU Elodie

• PAOLI Mathieu





Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (D)

Liste Un'Università di Lume è di Sapè

• ANTONETTI Angelina

Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents (E) :



Liste SNPTES-UNSA

• RENUCCI Franck



Liste Intersyndicale

• BRUNET Fabienne



Collèges des autres personnels (F) :



Liste SNPTES-UNSA

• SODINI Lydia



Collège des doctorants inscrits en formation initiale ou continue

Disciplines juridiques, économiques et de gestion

Aucun candidat



Lettres, Sciences Humaines et Sociales

Liste Uniti per l'Università

• VENTURINI Livia-Maria

• FRANCESCHI Justine (Suppléante)



Sciences et Technologies et disciplines de Santé

Liste Ghjuventù Paolina

• LUCIANI Camille

• ROCCHI Francesca (Suppléante)