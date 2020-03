Election Municipale Calvi : Ils ont dit

Jérome Sévéon (4 élus)



"On savait que ce serait un combat forcément difficile avec une mairie en place depuis 25 ans mais ça ne nous a pas effrayé, on a su regrouper et mobiliser. On tient à remercier toutes les calvaises et les calvais qui nous ont suivi.

On a beaucoup travaillé sur des projets et on a porté la voix de ces derniers pour les 6 années à venir.

A tous les gens qui nous ont apporté leur soutien, on veut leur dire qu'on répondra présent durant toute cette mandature qui nous attend.

Parmi ces projets, il y a des priorités comme celle de participer à l'élaboration du PLU qui sera fondamental pour cette mandature. Nous souhaitons aussi apporter notre vision du mode de fonctionnement que doit être celui d'une mairie. Notre idée est aussi d'être une force de proposition et non pas simplement une force d'opposition. C'est notre philosophie depuis le début".