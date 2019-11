Elaboration des programmes européens 2021-2027 : ​la stratégie de la Collectivité de Corse

Préparer, de manière stratégique, la prochaine programmation des fonds européens en s’appuyant sur une concertation avec tous les acteurs du territoire (société civile, filières, institutionnels, universitaires, chambres consulaires…), tel était l’objectif principal du séminaire de lancement, en amont, d’une initiative de Bruxelles qui va s’étaler sur la période 2021-2027.





C’est donc dans une salle Sampieru abondamment garnie (340 participants) qu’au milieu d’élus de la CdC, de personnalités de la société civile ou de maires, que Gilles Simeoni, président de l’Exécutif et Marie-Antoinette Maupertuis, Conseillère exécutive en charge des affaires européennes, ont présenté, accompagnés de Josiane Chevalier, préfète de Corse, ce séminaire autour de deux temps forts : la présentation du contexte de la prochaine programmation européenne, de la méthode de travail retenue par la Collectivité et l’organisation d’ateliers thématiques définis à partir des grandes orientations établies par la commission européenne.



Cinq objectifs stratégiques

« L’objectif, rappelle le président de l’Exécutif, consiste à susciter des échanges entre les acteurs afin d’élaborer un diagnostic du territoire permettant une vision partagée de situation socio-économique et environnementale de la Corse et de définir, de manière concertée, les grands défis pour la prochaine programmation. »

De son côté, la commission européenne a identifié cinq objectifs stratégiques qui devront garantir la cohérence des investissements de l’Union Européenne dans les territoires :

- Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie innovante.

- Plus verte qui mise sur la transition énergétique, l’économie circulaire, l’environnement…

- Plus connectée

- Plus sociale

-Plus proche des citoyens…

« Nous allons travailler en ateliers de manière constructive, souligne Marie-Antoinette Maupertuis, ce afin d’identifier les nouvelles opportunités de financement de l’Europe en Corse dans chacun des domaines retenus par Bruxelles. Cela va nous permettre d’évaluer nos forces sur le territoire mais aussi nos contraintes. »



Une consultation citoyenne en ligne

En Corse, sur la période qui s’achève l’an prochain (2014-2020), les fonds européens représentent 275 millions d’euros auxquels s’ajoutent les différents programmes de coopération transfontalières (30 millions) et différents projets (H 2020 et Erasmus). « Nous planchons sur une stratégie pour faire en sorte que la Corse bénéficie lors de la période 2021-2027 de financements tout aussi importants. Les enjeux sur le plan de la cohésion du territoire. »

La Collectivité mise, ainsi, sur plusieurs vecteurs tels que la recherche de l’innovation, le tourisme durable, l’économie circulaire tout en mettant en exergue la nécessité de travailler à la baisse de la précarité. « C’est une nécessité, pour nous, de mobilier le nouveau fonds social européen pour les populations les plus fragilisées, conclut l’élue.

La journée s’est poursuivie par la mise en place d’ateliers avec présentation du cadre, du contexte territorial, l’analyse des atouts, travail d’identification des enjeux, recensement des orientations…Une consultation citoyenne en ligne va permettre, par ailleurs une expression large et ouverte.

Autant d’actions et une stratégie qui, dans l’ensemble, vise à ne pas manquer ce rendez-vous important…