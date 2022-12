Education : de nouveaux outils innovants pour apprendre le corse à l'école

Le Canopé de Corse s’est joint à l’« aventure », et, avec la direction Langue Corse de la Collectivité de Corse, propose désormais à tous les enseignants, Girà u mondu : à cavallu à duie lingue (« Parcourir le monde : en chevauchant deux langues ») qui s’inscrit dans une

démarche pédagogique innovante car, "si les apprentissages conduisant à la maîtrise de la combinatoire et de l’écriture se font en explorant la phonologie du français, c’est principalement par un bain en langue corse que les autrices favorisent l’imprégnation et la prise de sens. Les apprentissages proprement dits s’appuient sur les albums jeunesse, par lesquels l’apprenti lecteur vagabonde à travers les 6 continents, nourrissant ainsi le plaisir de lire." lit-on dans le communiqué de présentation du projet.