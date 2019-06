Edouard Philippe / Elections Municipales : La double mise au point de Gilles Simeoni

Le strict accord

La méthode avec l’Etat fixée, le leader de Femu a Corsica attaque de front le problème avec ses partenaires de la majorité. Dans le public, Pierre Poli et Jean-François Casalta sont descendus d’Ajaccio pour le PNC. François Sargentini et Rosa Prosperi font acte de présence pour Corsica libera. Mercredi, lors d’une réunion publique, leurs leaders ont, d’un seule voix, appelé à l’union, mais, samedi soir, ils ne sont pas là pour entendre Gilles Simeoni les recadrer de manière magistrale. « Notre fidélité est totale par rapport au contrat Pè a Corsica et aux engagements que nous avons pris devant les Corses ». Seulement voilà, l’union réclamée à cor et à cris ne fait pas partie du contrat : « Cet accord ne parle pas de la façon de faire les listes aux élections, ni municipales, ni territoriales. Il ne donne pas de recettes ! Il ne dit pas : nous serons ensemble aux municipales. Il ne dit pas : nous serons ensemble aux prochaines territoriales au 1er tour. Cet accord fixe un cadre stratégique pour 10 ans, il engage les signataires et a vocation à s’élargir à ceux qui se reconnaissent dans ces positions ». Et pour rafraichir la mémoire des présents et des absents, il relit intégralement les dix points de l’accord, insistant sur les trois qui imposent de construire des passerelles et de créer les conditions du rassemblement démocratique le plus large.



Une stratégie victorieuse

L’ouverture, le maitre-mot de Gilles Simeoni, consubstantiel à sa démarche. « Notre ouverture à toutes les forces vives est le corollaire de notre volonté de passer d’une logique d’affirmation nationaliste à une logique de construction nationale. La Corse, que nous voulons construire, est celle de tous les Corses, et non celle des seuls Nationalistes. Ce principe doit se décliner à tous les niveaux de l’action publique et à toutes les élections. Voilà ce que nous avons dit et écrit ensemble ». Cette stratégie arc-en-ciel lui a permis de renverser les citadelles, surtout la première, la plus importante, la citadelle bastiaise. « N’oubliez pas que nous avons gagné parce que nous avons réussi à convaincre des Corses qui n’étaient pas nationalistes et qui nous ont fait confiance ». La fidélité au contrat va de pair avec la fidélité des engagements pris devant les Corses. Assis dans les premiers rangs, Emmanuelle De Gentili, Philippe Peretti et Jojo Massoni, écoutent attentivement celui qu’ils ont accepté de suivre en 2014 leur proposer de reconduire l’union bastiaise et, peut-être, de l’élargir au nouvel allié Corsica Libera. Une possibilité à discuter, pas forcément une certitude.



Pas d’union

Si les municipales sont « l’élection de prédilection pour pratiquer l’ouverture », Gilles Simeoni n’impose pas, ne tranche pas, ne ferme aucune porte, mais laisse le jeu ouvert à la discussion. A la proposition d’union de ces partenaires, il réplique par une proposition de méthode pour mettre en œuvre les engagements pris, et seulement ceux-là. Autrement dit : pas de liste Pè a Corsica stricto sensu pour les municipales. Pas de liste d’union. Pas de candidats imposés. Pas de prés carrés. Pas de machines à perdre. Et peut-être même des listes séparées au 1er tour… Tous les scénarii sont envisageables et envisagés. « La victoire des municipales ne peut pas être la victoire de Pè a Corsica, ce doit être la victoire d’une stratégie, d’une vision politique. Dans l’accord, nous avons écrit où nous voulons aller, dans combien de temps et avec qui. Avec qui, ce sont tous ceux qui vivent dans ce pays et veulent construire avec nous ».



N.M.