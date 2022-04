Edition musicale : une master class à Bastia en amont du salon "Edita" du mois de mai

- Isabel Dacheux, qu’est-ce qu’EIFEIL ?





- Quelles sont ses actions ? La Fédération EIFEIL , Editeurs Indépendants Fédérés en France, a été créée en 2011 pour représenter et mettre en réseau les éditeurs de musique indépendants en France. Elle est un lien incontournable pour la professionnalisation, le développement et la pérennisation de nos métiers et du droit d’auteur. A ce jour nous regroupons environ 200 adhérents et nous sommes force de relais auprès des éditeurs pour leurs problématiques

- Tout d’abord de Fédérer de manière transversale l’ensemble des éditeurs de musique et les labels indépendants, promouvoir leurs activités auprès des institutions, sociétés de perceptions et de répartition de droits, et diffuseurs, favoriser les échanges et servir de passerelle pour des actions communes, enfin harmoniser et apporter des aides globales et/ou ciblées et des outils de promotion et de développement de l’activité de ses membres. Nous organisons ainsi des sessions de formation autour du droit d’auteur et l’édition musicale agréées par la DREETS, CréaMusic Plateforme, un outil innovant de mise en avant des catalogues de nos adhérents pour la synchronisation, CréaMusic Festival, un festival international de synchronisation et musique à l’image, CréaMusic Webradio, permettant de valoriser les catalogues des adhérents auprès du grand public et enfin Edita, le salon de l’édition musicale, rendez-vous annuel autour de l'édition.





- Justement, Edita se déroule cette année à Bastia, pourquoi ce choix ?

- Nous avions rencontré les responsables de Le Rezo Corse à Bourges. De nos discussions en est ressorti que la Corse était extrêmement riche en musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes. On s’est aperçu aussi qu’ils avaient besoin de se structurer, de se protéger, de mieux connaitre ces métiers. Le Rézo et la Ville de Bastia seront partenaires d'Eifeil pour cette 8ème édition d'Edita qui se déroulera le mercredi 4 mai à l'Alb'Oru.





- Dans EDITA, il y a aussi un prix des lycéens …

- Il s‘agit des Prix Lycéens de la Création Musicale, dédiés aux musiques actuelles. Ces prix ont été créés en 2016 et collent à la ville où se déroule Edita. Ils doivent désigner le meilleur auteur ou autrice, meilleur compositeur et meilleure chanson portée par un ou une interprète. 20 artistes ont été sélectionnés cette année**. Des artistes de Corse mais aussi du continent, de tous horizons musicaux.





- D’où en amont cette master classe ?

- Déjà, il est important de sensibiliser les jeunes à ces métiers de la musique. Je suis donc intervenue ce vendredi au lycée Giocante de Casabianca, devant les élèves de Seconde, Première et Terminale de Claude Davin, professeur de musique. Des jeunes qui ont choisi l’option musique dans leur cursus. L'objet était de les sensibiliser aux droits d'auteur et aux comportements licites face au numérique. Le numérique a pris aujourd’hui une place prédominante dans le secteur de la musique. Le Stream, les plateformes ont bien changé la donne. Les jeunes veulent y accéder et partager mais il faut que tout cela reste licite. Ils doivent y accéder en toute connaissance de cause. L’acquisition des musiques a ainsi bien changé avec des accès multiples, rapides et licites. Mais le problème des plateformes par exemple c’est qu’elles rémunèrent très mal les auteurs. J’ai trouvé ici des jeunes très réceptifs, attentifs. Olivier Leroux qui est le délégué régional de la SACEM en Corse est lui aussi intervenu. Et puis donc on a leur dressé la liste des artistes sélectionnés pour les Prix des Lycéens 2022.





- D’autres rencontres aussi durant ces trois jours passés sur l’île ?

- Oui j’ai rencontré des éditeurs et des artistes qui veulent faire avancer, évoluer leur projet, se professionnaliser pour certains, connaitre leurs droits. La plupart souhaitent en savoir plus sur les aides qu’ils peuvent obtenir, aussi bien au niveau régional que national car beaucoup cherchent des financements pour avancer.





- Un avant-gout de cette huitième édition

- Ce sera une journée dédiée à la création et à l’édition musicale, des métiers peu connus mais essentiels à la pérennisation des œuvres et à l’avenir du droit d’auteur. Engagé et créatif, Edita 2022 regroupera tous les professionnels de la filière, les créateurs et artistes, les publics amateurs et curieux, dans le but de consolider les liens entre tous les acteurs du monde de la culture, sachant que la culture universelle reste la pierre angulaire de nos libertés dans un monde en perpétuelle évolution et dans une époque troublée. Nous proposerons 4 conférences/débats animés par une vingtaine d’intervenants, 3 workshops, 1 speed meeting, 2 showcase avec l’Ajaccienne Jeanne Gabrielle et la Bastiaise ITI, et bien sûr la remise des Prix Lycéens de la création musicale 2022. Si on s’adresse aux éditeurs, labels créateurs, managers, producteurs… le public est le bienvenu.

----

** Les nommés : Shangri-La, Stéphanie, PalaisVert, Iéléna, Missaghju, Joanna, Makizar, Doria Ousset, Nicolas Torracinta, Warria Magda, Charlotte Garcin, Lionel Giacomini, Terre Noire, Jeanne Gabrielle, Cencio