Économie sociale et solidaire : le nouveau coup de pouce de l'ADEC pour les entreprises corses

Un nouveau dispositif de soutien va voir le jour, à destination d'une branche spécifique de l'économie insulaire. C'est ce qu'a présenté ce lundi 5 décembre au matin le président de l'ADEC, Alex Vinciguerra, dans un salon de l'hôtel San Carlu d'Ajaccio, entouré de Jean-Michel Miniconi, directeur de la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et de Maryline Antonetti, la correspondante responsable de l'ESS à l'ADEC.



Comme son nom l'indique, cette économie sociale et solidaire traverse différentes filières. "C'est un employeur de taille, surtout dans le secteur de l'action sociale, qui représente 60% de l'ESS avec 4300 employés, 216 associations dont deux tiers d'aide à domicile, deux mutuelles et une coopérative, détaille Alex Vinciguerra. C'est une économie particulière puisqu'elle n'est pas essentiellement fondée sur l'augmentation de la rentabilité de ses structures, mais sur la solidarité aussi."



Les activités financières et d'assurance (10%) ou encore l'enseignement (5%), les sports et loisirs (5%) font aussi partie des secteurs moteurs de cette ESS, qui représente plus de 10% de l'emploi privé en Corse, pour un total de 8000 emplois. "C'est l'une des rares économies persistantes en milieu rural et nous souhaitons donc la renforcer, à travers un appel à projets lancé aujourd'hui, dévoile le président de l'ADEC. C'est dans la continuité de l'effort massif que l'on a fait dans ce secteur : près de 4,5 millions d'euros ont été dédiés à ces entreprises."