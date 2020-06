Economie : le collectif "Corse Sauvons notre Economie" monte au créneau

Pour la Corse, dont on connaît, déjà la fragilité économique, une mauvaise saison touristique aura de graves conséquences dans tous les secteurs. Ce d'autant, que pour ajouter, encore, à la difficulté conjoncturelle s'ajoute le problème de la desserte aérienne. Un point sur lequel, le collectif est revenu, lors d'une réunion qui vient de s'achever: " Cette année, particulièrement la Corse va subir une baisse, sans précédent, des trafics de passagers relative à la crise du Covid. La clientèle étrangère sera, elle aussi, en très fort recul, alors il faudra compter sur une clientèle de proximité, à condition de mettre toutes les chances de notre côté''

Et justement toutes les chances ne sont pas rangées du bon côté: " Or l’on assiste depuis quelques jours à une série d’annulations de vols par les différentes compagnies aériennes qui se partagent la desserte qu’elles soient low-cost ou régulières. Ces actions pénalisent, non seulement, les hébergeurs qui ont reçu un certain nombre d’annulations sur les mois de juin, juillet et d'août, mais également tous les acteurs qui découlent de l’activité touristique , que ce soient les restaurants, les commerces de détail…qui notent une baisse de -50 à-70% de leur chiffre d'affaire depuis la reprise de leur activité''.





Aller de l'avant mais sur un pied d'égalité



Pointée du doigt par le collectif, un manque évident de visibilité à tous les niveaux: ''Quand on sait que le trafic aérien surpasse le trafic maritime depuis plusieurs années, il serait nécessaire d’assurer à nos futurs visiteurs une certaine visibilité sur l’offre de transports et sur une tarification « harmonieuse » qui ne soit pas prohibitive pour notre destination qui souffre, déjà, d’une contrainte d’accessibilité liée à l’insularité contrairement à d’autres régions''.

De ce fait les revendications ciblent à la fois la programmation mais aussi l'aspect tarifaire. Dans le même temps, le collectif lance un appel à tous les partenaires: '' Nous réclamons plus de transparence sur la programmation des vols par les différentes compagnies, avec une garantie de maintenir les créneaux proposés à la vente sans risque d’annulation quand les vols ne sont pas « assez » remplis. Nous espérons également de la part des hautes instances du tourisme en Corse, du soutien dans notre démarche de demande de clarté et une harmonisation des tarifs des transports . Nous adhérons pleinement à la campagne de communication des différents offices du tourisme … « Par avion , par bateau ,rejoignez l’île en toute confiance ». Nous aimerions que les acteurs qui y sont cités jouent le jeu en faisant en sorte, par exemple, qu’un vol Paris-Figari soit au même prix qu’un Paris-Bastia ou un Paris-Ajaccio …y compris en répondant au téléphone"