Economie circulaire : des appels à projets pour financer la transition écologique des entreprises corses

Pour les intervenants, ces rencontres ont pour vocation d’informer et d’aider les entrepreneurs et les associations à développer des projets en accord avec l’environnement. Ils travaillent ainsi sur « les piliers de l’économie circulaire ». Une approche qui consiste à se diriger vers une organisation durable. Limiter le gaspillage est alors un enjeu majeur. « Il est question de technologie industrielle, d’écoconception... Nous abordons également ce qui va concerner la revalorisation, le réemploi, l’économie des ressources, la mutualisation », explique Jean-Michel Bona, chargé de mission Économie circulaire à l’OEC. Travailler sur l’optimisation de la commande publique pour rentrer dans des systèmes plus vertueux est également l’une des idées prônées par l’OEC.



De son côté, Manon Kania, ingénieur territorial au sein du pôle économie circulaire et déchets de l’ADEME, insistent sur la visée principale de la démarche : celle de démocratiser cette économie circulaire, afin qu’elle « prenne de plus en plus d’ampleur sur le territoire ». Et pour cause, en Corse, le sujet des déchets « est très important ». Alors, à travers ces nouveaux projets, « ce qu’on essaie surtout de mettre en place, c’est la prévention et la réduction des déchets en amont. Ne plus les produire », précise Manon Kania.



Guidés par un cadre réglementaire national qui répond à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), ces appels ont déjà permis d’accompagner une dizaine de projets en 2023. Cette législation en perpétuelle évolution exige des actions et des obligations « autant vis-à-vis des producteurs, que des consommateurs et des territoires pour aller vers la réduction des déchets, la valorisation et l’optimisation de la ressource en matière première et secondaire », souligne Jean-Michel Bona.