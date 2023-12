Ecole de Castellucio : nouvelle rencontre à la mairie d'Ajaccio mais toujours pas de décisions

"Nous avons été reçus par un groupe de travail qui était composé entre autres par le maire, la sécurité civile de la ville, l'inspection académique et différents autres acteurs de l'Education nationale" expliquaient à l'issue de la réunion les parents d'élèves qui avaient déjà franchi la porte de la Maison Carrée et qui avaient été reçus par Stéphane Sbraggia le 28 novembre dernier.

Première information soulignée par la délégation des parents : l'audit, prévu, "n'a toujours pas été effectué."

Mais si certains des groupes de travail, que le maire a mis en place, ont procédé à des reconnaissances et à des études, elles ne sont pas pour le moment , encore, assez poussées pour établir quelque conclusion que ce soit" ajoutaient les parents d'élèves. Mais en attendant et pour que "l'école reste ouverte" Juliette Ponzevera, présidente de l'office public de l'habitat de la Collectivité de Corse "a proposé de mettre à disposition à titre gracieux", une construction modulaire provisoire, et de réaliser les travaux qui en découlent, pour étendre la cour de l'école qui serait ainsi complètement fermée et où pourraient être installés les locaux de la cantine, de la sorte "l'aspect sécuritaire lié à la traversée de la route par nos enfants serait caduc".



Selon la délégation des parents d'élèves la proposition qui n'a pas manqué "d'interpeller le maire", va être étudiée par Stéphane Sbraggia et par son cabinet sur sa faisabilité. Autres propositions mais cette fois des parents : installation d'un feu tricolore à poussoir pour pouvoir permettre aux enfants de traverser en toute sécurité et fermeture définitive du portail de l'hôpital de Castelluccio aux riverains et aux tous venants. "Actuellement, le portail est encore fermé à certains horaires très précis, mais il reste encore ouvert à d'autres horaires. Bientôt ce sera, cela ne sera plus possible".



Finalement tout le monde devrait se revoir début 2024 après la réalisation d'un audit municipal dont Tampigny-Emmanuelli, déléguée des parents d’élèves devrait être informée:"Nous, nous n'en savons pas plus pour le moment" concluaient ce lundi soir à Ajaccio les parents d'élèves.