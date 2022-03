Echecs : des championnats de Corse des jeunes d'un haut niveau à Corte

Il y avait le cadre, l’ambiance, mais aussi la qualité pour cette phase finale pour le plus grand plaisir des nombreux parents et formateurs présents. La Corse avait déjà démontré, par les 500 joueurs et joueuses des tournois qualificatifs, qu’elle était une place forte échiquéenne et qu'il faudra encore compter sur elle pour le haut niveau de ses espoirs.

La force des catégories -8, -10 et -12 attestent de cette réalité. « Nos jeunes font de gros progrès de concentration d'année en année ». Le constat du Président de la ligue, Akkhavanh Vilaisarn, est très significatif. Rares sont, en effet, les parties évacuées en quelques minutes.



La cérémonie de remise des trophées fut à la hauteur de l'événement. Beaucoup d'émotion et une grande ambiance. 400 personnes ont ovationné les filles et les garçons qui représenteront la Corse aux prochains championnats de France des jeunes. Tous sont partis avec des médailles et des diplômes commémoratifs. Ils se souviendront pendant longtemps de ce beau week-end cortenais.

Ces championnats confortent certes les favoris, mais ils sont l'occasion de révéler un grand progrès d'ensemble. Tous les clubs insulaires possèdent, désormais, des talents.

Cette cohérence territoriale est de bons augures. Une saine émulation qui souligne un grand bond qualitatif.