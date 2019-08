Echecs : Marc'Andria Maurizzi en équipe de France à 12 ans. Du jamais vu !

"Le parcours de Marc'Andria Maurizzi laisse bouche bée. A dix ans déjà, il décrochait un titre de champion d'Europe de sa catégorie. Et depuis, il cumule les médailles et les records.Marc'Andria, le wonderboy des échecs insulaires est, en un clignement d’œil, devenu le wonderboy des échecs mondiaux. Son classement Elo a bondi de plus de 240 points Elo en février 2019 à la faveur des deux tournois extraordinaires Vandoeuvre (+192 points Elo) et Bad Zwischenahn (+48 points Elo) . Depuis, son classement Elo a continué à grimper pour dépasser les 2400 points. Avec ses 3 normes de maître international, Marc Andria Maurizzi a validé son titre FIDE.A 12 ans et deux mois, il est devenu il y a quelques jours à peine l'un des plus jeunes Maîtres Internationaux de tous les temps. Le recordman, l'indien Rameshbabu Praggnanandhaa, était âgé de dix ans et dix mois... C'est dire le niveau du jeune Bastiais.Aucune nation n'a jamais pris un jeune de douze ans dans son équipe nationale.Jamais... c'était avant ! "Commentaire de Léo Battesti président de a lega corsa di schacchi : "C'est la première fois que ça arrive, et à mon avis, c'est la dernière fois. C'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a jamais eu un jeune de moins de 25 ans en équipe nationale chez les adultes, et je suis à peu près sûr que, toutes nations confondues, il n'y a personne qui a eu un jeune de 12 ans dans son équipe. C'est dire le tour de force. Une chose est sûre, ça donne une idée du niveau des Echecs en Corse."En attendant avec 5 victoires et 2 parties nulles, le jeune corse est actuellement 2e ex aequo au championnat d'Europe individuel qui se dérouleà Bratislava. ll rencontre ce vendredi à 15 heures, l'actuel leader, l'arménien Piliposyan Robert.