Echecs : Elora Micheli sacrée championne de France U16 à Agen

Elora Micheli (Ghisonaccia) a été championne de France en U16 avec 8 points/9 !Dans la catégorie U12, Laura Neel (Bastia) est vice-championne de France et dans cette même catégorie, Cerise Catagnerol (Bastia) est 3e.Toutes deux sont à peine à leur première année de pratique, c’est dire les capacités de ces 2 jeunes joueuses avec lesquelles et il faudra compter pour l'avenir.Au rang des "perfs", il convient également de noter les places sur le podium de ces championnats de France de Calypso Deladerrière (Bastia) en U14 – 3e ex aequo et de Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci (Bastia) – 3e ex aequo en U12 mixte.Enfin on ne pourra que se réjouir des très bons résultats de Emma Grisoni (7e ex aequo en U14), Apollo Deladerrière (10e ex aequo en U14 mixte), et Hélio Deladerrière (10e ex aequo en U10).Pour compléter le tableau de l'excellence insulaire dans le domaine comment ne pas rappeler que le Corsica Chess Club (Bastia) a obtenu une belle 5e place sur près de 900 clubs ! Une belle satisfaction pour son jeune président Pierre-François Geronimi.