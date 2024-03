Echecs : Corte accueille les 170 finalistes des Championnats de Corse individuels jeunes

Les 9 et 10 mars 2024, le Campus Mariani ouvrira ses portes aux finales des Championnats de Corse individuels jeunes. Sur les 600 compétiteurs ayant participé aux qualifications, 170 ont mérité leur place pour s'affronter au Campus Mariani à Corte (Bâtiment UFR Droit et sciences sociales), chacun dans leur catégorie respective.

Cette compétition revêt une importance particulière, puisqu'elle représente une étape qualificative pour les championnats de France des jeunes, qui se tiendront à Agen du 14 au 21 avril prochain. Pour cette édition, une décision marquante a été prise : l'introduction de la mixité dans toutes les compétitions, une initiative conjointe de la ligue Corse et de la Fédération Française des Échecs.

La mixité, sujet débattu dans de nombreux domaines sportifs, prend une nouvelle dimension dans le monde des échecs. Plus qu'une simple démarche d'inclusivité, elle vise à offrir à tous les compétiteurs, indépendamment de leur genre, des opportunités égales de progression et d'excellence.



Les catégories moins de 12, 14 et 16 ans se verront confrontées à des rondes intenses, rythmées par des parties de 50 minutes avec un bonus de 10 secondes par coup. Tandis que les plus jeunes, dans les catégories moins de 8 et 10 ans, se mesureront dans des joutes de 25 minutes, avec un bonus de 3 secondes par coup.

Le week-end s'annonce chargé en émotions et en stratégies. Samedi, les rondes 1 à 3 animeront les esprits, suivies dimanche par les rondes 4 à 6. L'apothéose de cet événement se déroulera à 16h30 dans l'amphithéâtre Landry, avec la remise des prix, un moment attendu où les lauréats de chaque catégorie seront honorés en présence de représentants des institutions partenaires.