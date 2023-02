Echecs. Championnat de Corse des jeunes : les premiers tournois qualificatifs ce weekend

Grande Aiacciu - Dimanche 5 février 2023

Pour les enfants licenciés à "l’Échecs Club Ajaccien" et scolarisés dans la communauté du pays Ajaccien : Afa, Alata, Appietto, Mezzana ... Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde : 14h 00. Remise des prix : 18h00. Lieu : Salle polyvalente d'Alata Trova



Balagna /Nebbiu​ - Dimanche 5 février 2023

Pour les enfants licenciés au "Balagna Chess Club" ou à la " Tour du Nebbiu " et scolarisés dans la région de Balagne ou du Nebbiu. Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde : 10h 30. Remise des prix : 17h00. Lieu : Centre Social, quartier Cardellu - Calvi



Portivechju - Dimanche 5 février 2023

Pour les enfants licenciés à "A Scacchera llu Pazzu » ou scolarisés dans les régions Portivechju, Sud Corse, ... Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde 10h 00. Remise des prix : 16h00. Lieu : Collège de Portivechju 2

La première étape de ces sélections se déroulera ce dimanche 5 février avec l'organisation de trois tournois qualificatifs pour les jeunes du Pays Ajaccien, Balagne et région de Portivechju. Des tournois par catégories d'âges seront organisés : petit poussin et petite poussine, poussin et poussine, pupille, pupille fille, benjamin et minime. Les premiers de chaque catégorie d’âge (filles et garçons) seront qualifiés pour la finale du Championnat de Corse qui se déroulera à l’université de Corse les 11 et 12 mars prochain.A l’issue de la dernière ronde il sera procédé à la remise des prix. Coupes pour les 3 premiers de chaque catégorie d’âge et médailles de la compétition offertes à tous les participants !