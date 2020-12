Echecs : 1ère norme de Grand Maître International pour Marc'Andria Maurizzi

Marc'Andria Maurizzi a réalisé sa 1ère norme de GM à 13 ans et 7 mois en remportant 3 victoires consécutives !

"Marc'An est un pur produit de la Ligue Corse des Echecs et il évolue désormais au club de Chartres... rappelle avec fierté J ean-Philippe Orsoni, directeur de la Ligue Corse des Échecs



"De ses débuts à l'école de Toga à aujourd'hui, que de chemin parcouru pour Marc' Andria Maurizzi.

Après avoir terminé sa formation au sein de la Ligue Corse d'Échecs et du Corsica Chess Club, il a rejoint les rangs du C'Chartres Échecs, et c'est à seulement 13 ans et 7 mois qu'il vient tout juste de décrocher sa première norme de Grand-Maître International (il faut en réaliser 3 pour obtenir le titre suprême)" souligne encore Jean-Philippe Orsoni.



C'est à l'occasion de l'Open International de Sitges, en Catalogne, que Marc'Andria a réalisé ce nouvel exploit avec 6.5 / 9 qui lui permet d'accéder à la 8e place du tournoi .

"Notre jeune prodige n'a pas fini de nous impressionner" prédit le directeur de la Ligue "et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année sportive" .

C'est à Sitges en Catalogne que"C'est un bel ambassadeur pour les échecs et pour la Corse en particulier. On peut être très fier de lui."