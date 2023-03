Echecs : 170 jeunes attendus à Corte pour la finale des championnats de Corse

Les compétitions débuteront le samedi 11 mars à 14 h pour les catégories mixtes et féminines des moins de 12 ans et les catégories mixtes des moins de 14 et 16 ans. Ils joueront 5 rondes à la cadence de 50 mn + 10 s/coup.



Les catégories mixtes et féminines des moins de 8 et 10 ans joueront 6 rondes à la cadence de 25 mn + 3s/coup et débuteront les compétitions le dimanche 12 mars à partir de 10h.



Les catégories féminines moins de 14 ans et moins de 16 ans joueront 3 rondes à la cadence de 50 mn + 10 s/coup et débuteront la compétition le dimanche 12 mars à partir de 10h.