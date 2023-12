Eccica-Suarella : Un homme retrouvé mort tué par balles

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, Jean-Baptiste Ottavi, aurait été tuée par balles entre 7 et 8 heures. ​ Une information confirmée par un substitut du procureur qui se trouve sur place. Les secours, police et gendarmerie sont également sur place pour les investigations nécessaires. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.



Âgé de 43 ans Jean-Baptiste Ottavi était connu de la justice pour des faits liés au grand banditisme, En 2019, il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à huit ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.



Plus d'infos à venir