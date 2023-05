Eaux et ordures ménagères : le PCF dénonce la hausse des tarifs dans le grand Bastia

« La population de la communauté d'agglomération de Bastia ressent comme une agression contre le pouvoir d'achat les décisions et les choix budgétaires de la Communauté d'Agglomération de Bastia et de la majorité municipale à Bastia », lance Michel Stefani, secrétaire régional du PCF en Corse qui dénonce les augmentations de tarifs survenues ces derniers mois dans le grand Bastia à la suite de décisions de la CAB. « Ces augmentations interviennent dans le contexte général d'inflation et dans une ville où 22% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où un ménage sur deux dispose de moins de 1 300 euros par mois. La priorité aujourd’hui doit être donnée à la prise en compte de cette urgence sociale et à la prise de mesures. »



Selon les chiffres du PCF, le prix du m3 d’eau a augmenté de 39% depuis 2015, date de création de la Régie Acqua Publica, passant de 3€58 à 5€. « Si le prix de l’eau en 2015 était inférieur de 14% au prix moyen national, il est aujourd’hui supérieur de 16%.» dénonce le PCF qui demande «une tarification sociale avec la gratuité des 30 premiers m3, de telle sorte qu'on puisse soulager la pression qui est exercée sur les ménages. Des choix budgétaires différents sont nécessaires, notamment en ce qui concerne les investissements sur le réseau de l'eau. La maintenance et la mise à niveau doivent être en partie prises en charge sur le budget de la CAB ».



Autre cheval de bataille du Parti communiste, la TEOM taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères qui, en 8 ans, serait passée d’une moyenne de 90€ à 170€ par habitant. « La CAB abandonne la gestion sociale pour une gestion libérale des affaires publiques avec des augmentations considérables sur l’eau et les ordures ménagères », gronde Francis Riolacci, membre du PCF. « Après une première hausse de 27% en 2015, la taxe a bondi de 50% en 2022. En 8 ans cette taxe des ordures ménagères est passée d’une moyenne de 90 à 170 € par habitant. La politique de la CAB est profondément injuste, car elle fait du prix des services la variable d’ajustement de son budget. C’est un choix libéral qui ne tient aucun compte des inégalités sociales et les aggrave même durement.»



Quelles solutions ?



Le PCF réclame un nouveau pacte budgétaire entre les 5 communes de la CAB. « Ces communes prélèvent aujourd’hui, au moyen d’allocations compensatrices, plus de 5 millions € par an sur le budget de la CAB » explique M. Stefani et de détailler : « 2,4 millions € pour Bastia, 1,7 pour Furiani, et 1 million réparti entre les 3 autres communes de Ville di Pietrabugno, Santa Maria di Lota et San Martino di Lota. Il faut savoir que ces allocations datent de 2001, à la création de la CAB et aujourd’hui elles doivent être révisées pour tenir compte des besoins nouveaux de la CAB dans le domaine sportif, économique et social pour contenir la TEOM et le prix de l’eau. »



Pour le PC l’heure est à la mobilisation et à l’action. « Nous appelons la population à exiger des élus de la ville de Bastia et de la CAB à respecter leur pouvoir d’achat. La hausse des prix n’est pas une fatalité, c’est un choix. Nous autres communistes proposons de se rassembler et d’agir pour d’autres choix, pour imposer la justice sociale. » conclut Michel Stefani.