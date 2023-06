Eau : Le Cap Corse veut éviter la pénurie

Au cours des 18 prochains mois, le comité de pilotage mettra en place six axes de travail autour de la gestion de l’eau. Des mesures telles qu’une adaptation tarifaire pour inciter les habitants à moins consommer d’eau, une meilleure connaissance des besoins agricoles, une régulation des ressources hydriques voire un partage des ressources entre les zones excédentaires en eaux et celles qui en sont dépourvues font partie des mesures annoncées. « Cette réunion nous amène à nous demander ce que nous voulons pour notre territoire. Le changement climatique pourrait nous permettre de freiner cette fuite en avant que nous faisons de notre gestion hydrique, avec toujours de plus de piscines, de touristes et de consommation excédentaire de choses futiles alors que nous ne pouvons plus nous le permettre», plaide Anne-Laure Santucci, la maire de Luri et vice-présidente de la Communauté de commune du Cap Corse.



Partager les ressources en eau



La feuille de route du PTGE, validée par la Collectivité de Corse, s'appuie sur le Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau rédigé en 2018. Selon ce rapport, si rien n'est fait, les conséquences du réchauffement climatique pourraient toucher sévèrement la Corse, avec une augmentation de la température de 1,5°C, des enneigements plus faibles entre 1 500 et 2 500 mètres d'altitude, entraînant une baisse des cours d'eau de 10 à 40% et un rechargement des nappes phréatiques divisé par deux. Si l'attention se tourne en priorité vers le Cap Corse, c'est parce qu'il représente l'une des zones les plus vulnérables en ce qui concerne le manque d'eau, aussi bien en surface qu'en souterrain. C'est pour éviter ce scénario catastrophe que le comité de pilotage de la Communauté de commune du Cap Corse lance ce projet d’envergure.



À première vue, le territoire ne manque pas d’infrastructures pour recueillir l’eau, vu qu’il compte à lui seul 104 des 1 100 sites de captage actif sur l’île. Pourtant, le Cap Corse est l’une des régions où il pleut le moins (772 mm de pluie chaque année contre 940 mm pour le reste du territoire). Les intempéries qui arrosent la pointe nord sont concentrées sur les trois derniers mois de l’année, et en quantité insuffisante pour recharger les nappes phréatiques. Conséquences: sur les 18 communes du Cap Corse, près de la moitié d'entre elles rencontrent des problèmes de gestion de l’eau, comme à Centuri, Canari ou Morsiglia, qui sont dans un équilibre hydrique précaire. « La solution serait que les communes excédentaires l’hiver puissent alimenter les retenues d’eau qui existent déjà dans les villes qui sont en déficit à cause du changement climatique », avance Anne-Laure Santucci. Une solution envisagée par le comité de pilotage afin de remplir les 83 réservoirs que compte le Cap Corse.



Parmi les autres mesures avancées par le comité de pilotage, la chasse aux fuites dans le réseau d’eau potable, la réutilisation des eaux usées, une aide à la transition vers des pratiques agricoles moins gourmandes en ressources hydriques ou encore des restrictions concernant le remplissage des piscines sont autant d'actions à mener pour améliorer la gestion de l'eau sur le territoire. « Nous devons faire un contrat social autour de l’eau, en gardant en tête les notions de partage et de conservation, avertit Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif chargé de la politique de l’eau et président de l’Office d'équipement hydraulique de Corse. Avec le réchauffement climatique, si nous ne gardons pas en tête ces principes-là, nous courrons à l’échec, et les générations qui viennent nous reprocheront de ne pas avoir anticipé les choses ».