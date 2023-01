EasyJet : Une nouvelle liaison aérienne entre Calvi et Londres

La compagnie aérienne low cost EasyJet poursuit son implantation en Corse avec l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Calvi et Londres Gatwick à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le dimanche opérés en monocouloirs Airbus à partir du 28 juin 2023 et pour les trois mois d'été. La compagnie annonce un prix de vente de 45 euro pour un vol simple. Les billets sont disponibles sur www.easyJet.com ou depuis l’application mobile gratuiteQuelques jours après Noel, Easyjet avait également annoncé une nouvelle ligne entre Lisbonne et Bastia à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le samedi, du 28 mars au 28 octobre 2023.Les départs du Portugal sont programmés les mercredis à 6h40 et samedi à 5h55, pour des arrivées respectivement à 10h25 et 9h40 ; les vols retour quitteront la Corse les mercredis à 11h05 à et les samedis à 10h20, pour se poser respectivement à 12h50 et 12h05.