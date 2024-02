EN IMAGES - Vingt-six ans après, une cérémonie d'hommage au préfet Claude Érignac à Ajaccio

Évoquant les liens indéfectibles entre la Corse et la République, le préfet a rappelé l'attachement mutuel et la fierté partagée entre les Corses et la France. Il a évoqué le cycle de discussion visant à façonner l'avenir de l'île dans le respect des valeurs républicaines et des aspirations des habitants. "Un cycle de discussion qui doit nous permettre, de manière aussi apaisée que constructive, d'esquisser ce que sera la Corse de demain, certes au plan institutionnel, mais également aux plans économique, environnemental, éducatif et social." "Les défis sont nombreux" a rappelé le haut fonctionnaire "et nous ne pourrons les relever que main dans la main, sans faux-semblants, dans la confiance, l'écoute et le respect mutuels."