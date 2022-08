EN IMAGES - Une procession religieuse entre Cozzano et Zicavo pour demander la pluie

Pour faire face à la sécheresse exceptionnelle que la Corse connaît actuellement et qui est un drame pour les agriculteurs, les écosystèmes et la biodiversité, plusieurs paroisses de l' île ont organisé des processions religieuses pour demander pour demander la clémence du c iel et de fair e tomber la pluie. "Depuis plusieurs mois, la sécheresse et donc à l'instar de nombre de nos anciens qui, lorsque ça se passait, organisaient des processions, explique le diacre du canton François Valentini . Nous avons voulu renouer avec cette tradition et nous espérons qu’ ainsi le ciel nous entendra."



Après une première cérémonie entre Santa-Maria-Siché et Grossetto en début de semaine, et une seconde entre les églises de Petreto et de Bicchisano , ce jeudi 4 août une troisième procession de fidèles a relié le village de Cozzano et l'église de Zicavo .



Les explications en vidéo du diacre du canton, François Valentini .