EN IMAGES - Très forte mobilisation à Ajaccio contre la réforme des retraites

Moins de deux semaines après une première journée de manifestations, et alors que le texte est discuté depuis lundi en commission à l’Assemblée nationale, l'ensemble des syndicats et des opposants à cette reforme appelaient à la grève ce mardi 31. Des manifestations ont eu lieu dans la plupart des villes françaises et en Corse à Ajaccio et Bastia. "Les deux marqueurs qui doivent être retirés de la réforme sont le report de l'âge légal à 64 ans et l'allongement accéléré de la durée de cotisation jusqu'à 43 annuités, martèlent les syndicats qui préviennent : "si la Première ministre n'a pas entendu le message, aujourd'hui on va le lui dire plus haut, plus fort et plus nombreux".





Comme ailleurs France la manifestation ajaccienne était marquée par une forte présence de femmes protestant contre une réforme "injuste" dont elles s’estiment les "grandes perdantes".



Si pour les leaders syndicaux l'affluence était supérieure à celle de la première journée de mobilisation, le nombre de grévistes semblait en revanche en baisse dans plusieurs secteurs publics et privés, notamment da ns l'enseignement, le taux d'enseignants grévistes est de 45,40 % dans le primaire et de 29,05 % dans le secondaire (collèges et lycées) et de 18,7 % de grévistes parmi les personnels non enseignant de l’Éducation nationale selon l'Academie de Corse. Ces taux sont inférieurs à ceux du 19 janvier où le taux de grévistes était de 55,91 % dans le primaire et de 43,06 % dans le secondaire (collèges et lycées) et de 41,77 % de grévistes parmi les personnels non enseignant.