EN IMAGES - Plusieurs milliers de personnes au carnaval de Bastia

Dès les premières heures du jour, il était presque impossible de trouver une place de stationnement en ville. Les bars et les cafés étaient bondés. Parmi les nombreux participants venus de toutes les régions de l'île, une famille du Cap Corse a fait le déplacement de Rogliano "Nous avons décidé de passer la journée à Bastia pour profiter du carnaval avec nos enfants", explique Pierre, accompagné de sa femme et de leurs trois enfants. "C'est une occasion spéciale pour nous de sortir de notre routine et passer une journée différente avec nos amis en ville."