EN IMAGES. Pietracorbara : Une quinzaine de tortues caouannes sont nées

Une éclosion sous haute surveillance

Depuis le 15 septembre dernier, un chenal sécurisé a été spécialement aménagé par le CaC pour faciliter la migration des jeunes tortues vers leur habitat marin. Des équipes de surveillance, opérant aussi bien de jour que de nuit, ont été déployées par divers partenaires pour garantir le succès de cette première étape cruciale de leur voyage vers la mer. Il est important de noter que l'éclosion se produit généralement entre 40 et 60 jours après la ponte, produisant en moyenne une centaine d'œufs. Les premières éclosions ont donc débuté ce mercredi et se poursuivront probablement sur plusieurs jours.

Pour que cette éclosion se déroule en toute sécurité, des précautions minutieuses ont été prises. Tout d'abord, les œufs ont été soigneusement repérés, à partir desquels les jeunes tortues ont commencé à émerger. Elles ont ensuite été délicatement libérées de leurs coquilles et soumises à un prélèvement à l'aide d'un écouvillon adapté. Après quelques minutes de récupération, ces jeunes tortues se sont lancées vaillamment dans leur voyage pour retrouver leur milieu naturel.

Ces mesures de précaution et de protection ont porté leurs fruits, puisque plusieurs jeunes tortues ont réussi à rejoindre la mer en toute sécurité